«Germanys Next Topmodel» holt wieder zwei Millionen Zuschauer

Quotennews

ProSieben weitete am Donnerstag den Slot der Erstausstrahlungen aus und startete nachts ein neues Format.

Schon seit Jahren bröckeln die Werte von. Zwar erlebt das Format keinen krassen Absturz, aber die Reichweiten sinken sowohl bei jung als auch bei alt kontinuierlich. Heidi Klum lockte an Gründonnerstag nur 1,88 Millionen Zuschauer, mit Peter Dundas im Gepäck konnte die Fernsehshow nun 2,04 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegen. Das Format in dem auch wieder Nikeata Thompson dabei war, sicherte sich 8,4 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten markierte ProSieben 1,13 Millionen und 19,5 Prozent – Tagessieg.Zwischen 23.10 und 00.05 Uhr wolltemit Annemarie Carpendale unter anderem mit Yu Tsai punkten. Einen Beitrag über den Modefotografen, der bei der «Next Top Model»-Reihe selbst bekannt wurde, war für 0,73 Millionen Zuschauer interessant. „Stars, die Fans von anderen Stars sind“, verbuchte einen Marktanteil von 5,8 Prozent. In der Zielgruppe sicherte sich das Format immerhin noch 0,34 Millionen Zuschauer und erreichte 10,9 Prozent.Danach erfolgte der Startschuss von. In der vierteiligen Serie soll ein Blick hinter die Kulissen der Glamourwelt geworfen werden. Die Premiere wollten sich 0,27 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen lassen. Diese sorgten für einen Gesamtmarktanteil von 3,8 Prozent. Bei den jungen Zuschauern standen 0,13 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf enttäuschende 7,4 Prozent.