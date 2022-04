Melissa Khalaj beerbt Lena Gercke als «The Voice»-Moderatorin

TV-News

Die Sendung steht in der kommenden Staffel vor einem größeren Umbruch. Nun ist eine erste Personalie geklärt.

In den vergangenen Wochen war über die Sat.1/ProSieben-Sendungüber diverse personelle Abgänge zu lesen. So hören in der kommenden Staffel beispielsweise drei von vier Coaches auf, sodass nur noch Mark Forster aus der vergangenen Runde übrig bleibt. Sarah Connor, Nico Santos und Joannnes Oerding müssen ersetzt werden. Zuvor war bekannt geworden, dass Lena Gercke die Moderation an der Seite von Thore Schölermnann abgeben wird. Diese Position hat man nur neubesetzt.Demnach wird Melissa Khalaj als neue Moderatorin fungieren. Für Khalaj ist es damit der nächste Moderationsjob einer Sat.1-Musiksendung, denn sie wird ab dem 27. Mai auch durch das neue Format «All Together Now» führen. Auch diese Tätigkeit hatte sie von einem Kollegen geerbt, eigentlich war Luke Mockridge als Moderator vorgesehen. Derzeit ist sie auch bei «The Voice Kids» immer freitags zu sehen. Nun sagt Khalaj: „Verrückt: Ich moderiere «The Voice of Germany»! Als «TVOG» 2011 startete, träumte ich noch von der großen Bühne. Ich liebe diese Show und freue mich so sehr, neben «The Voice Kids» jetzt auch bei den Erwachsenen durch die Sendung zu führen.“„Melissa Khalaj ist schon lange ein fester Teil der «The Voice»-Familie, moderiert mit Thore Schölermann seit vier Jahren erfolgreich «The Voice Kids». Da ist es ein logischer Schritt, dass die beiden in den nächsten Jahren auch gemeinsam «The Voice of Germany» präsentieren. Herzlich willkommen bei «TVOG», liebe Melissa!", heißt Daniel Rosemann, Senderchef von ProSieben und Sat.1 , Melissa Khalaj willkommen.Thore Schölermann über seine neue alte Co-Moderatorin: „Melissa und ich haben dieses Jahr an sage und schreibe 29 Abenden ein Date im TV. Wie bring' ich das meiner Frau bei? Spaß beiseite: Beim Moderieren verstehen Melissa und ich uns einfach blind. Never change a running system."