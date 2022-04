ProSieben kramt «Prodigal Son» aus dem Archiv

TV-News

Einst war die US-Serie aufgrund zu schlechter Quoten in Sat.1 abgesetzt worden.

Unverhofft kommt oft, das dachten sich wohl auch die Programmverantwortlichen bei ProSieben und geben der Krimi-Serieab dem 9. Mai eine neue Chance. Die US-Serie, die in den Vereinigten Staaten von Amerika beim FOX-Network zu sehen war, war vor zwei Jahren bei Sat.1 im Herbst-Programm, musste aber nach nur zwölf von 20 Episoden der ersten Staffel das Feld räumen. Die übrigen Folgen wurden bei ProSieben Fun gesendet. FOX beendete die unter anderem von Berlanti Productions und Warner Bros. Television produzierte Serie nach 33 Folgen und zwei Staffeln vor einem Jahr.ProSieben zeigt «Prodigal Son» immer montags ab 22:15 Uhr und verzichtet damit auf Wiederholungen von, die derzeit die Programmlücke bis Mitternacht nachundfüllen. Zwischen 22:15 Uhr und 0:05 Uhr werden jeweils zwei Folgen ausgestrahlt, der Unterföhringer Sender beginnt dabei von Beginn an mit dem Pilotfilm „Das Quartett“.Darin spielt Tom Payne den Profiler Malcom Bright, der narzisstische Züge zeigt undEr zeigt narzisstische Züge und an einer posttraumatischen Störung leidet. Dennoch ist er an Genialität kaum zu übertreffen. Geprägt durch die Gräueltaten seines Vaters, der als 23-facher Serienmörder unter dem Pseudonym "Der Chirurg" in die Geschichte eingegangen ist, ist es Malcolms Aufgabe beim NYPD, genau diese Sorte Mensch zu ergründen. Dabei muss er den Spagat zwischen den beruflichen Herausforderungen und seiner privaten Leidensgeschichte meistern.Bei Sat.1 generierten die ersten zwölf Folgen, die immer donnerstags ab 20:15 Uhr im Doppelpack gesendet wurden, durchschnittlich 1,12 Millionen Zuschauer, was einem Gesamtmarktanteil von schwachen 4,0 Prozent entsprach. In der Zielgruppe markierte der Bällchensender mit 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen mäßige 6,8 Prozent, wobei zur Wahrheit gehört, dass das Ergebnis gegen Ende hin immer niedriger ausfiel und bei 4,7 Prozent landete. Mit dem Durchschnittswert würde «Prodigal Son» im Dunstkreis von «Grey’s Anatomy» und «Seattle FIrefighters» liegen, die diese Woche 6,6 und 6,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen holten.