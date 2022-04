Ilana Glazer soll bei «The Suck» mitspielen

US-Fernsehen

Die neue Comedy-Serie von Amazon wird von Ally Israelson geleitet.

Ilana Glazer ist im Gespräch, um in einer Comedy-Serie mitzuspielen und diese zu produzieren, die derzeit bei Amazon in Arbeit ist. Die Serie trägt den Titelund stammt von der Autorin und ausführenden Produzentin Ally Israelson. Die Serie stellt die Frage: "Was wäre, wenn das letzte Jahr auf der Erde das beste Jahr deines Lebens wäre?"Sie handelt von Lydia (Glazer), die in London auf der Suche nach einem andersweltlichen Ende ist. Es wird als die Kehrseite der Apokalypse beschrieben, denn wenn die Dinge, die immer wichtig waren, aufhören, wichtig zu sein, wie lustig wäre das dann? Neben Israelson und Glazer wird die Serie von Leo Pearlman, Jeff Grosvenor und Saskia Schuster von Fulwell 73 sowie von Susie Fox von Range Media Partner produziert.Glazer ist vor allem als Mitschöpferin und Hauptdarstellerin der erfolgreichen Comedy-Central-Serie «Broad City» bekannt. Die Serie wurde fünf Staffeln lang ausgestrahlt und war während ihrer gesamten Laufzeit von der Kritik hochgelobt. Zuletzt spielte Glazer die Hauptrolle in der Apple-Comedy-Serie «The Afterparty» von Chris Miller und Phil Lord. Dies ist auch nicht ihr erstes Projekt mit Amazon, da der Streamer 2020 ihr erstes Comedy-Special veröffentlichte. Auf der Filmseite hat sie in Filmen wie «False Positive» mitgespielt, den sie auch mitgeschrieben und produziert hat.