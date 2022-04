Johnny Depp: Disney wollte sich von «Fluch der Karibik» trennen

Köpfe

Am Mittwoch wurde es schmutzig, denn der Schauspieler habe Amber Heard beschuldigt, seine Karriere zu ruinieren.

Johnny Depp und die «Fluch der Karibik»-Reihe sind ein sehr erfolgreiches Zusammenspiel. Dennoch teilte der Schauspieler am Mittwoch mit, dass Disney überlegte, die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden. Schon im Dezember 2018 veröffentlichte seine Ex-Frau Amber Heard einen Artikel, der auf Missbrauchsvorwürfe anspielte. Die Szenen ereigneten sich in einem Gerichtssaal in Virginia.Depp hat Heard beschuldigt, seine Karriere durch die Veröffentlichung des Artikels ruiniert zu haben. Er verklagt sie auf 50 Millionen Dollar und behauptet, dass ihre Behauptungen erfunden sind und sie diejenige ist, die ihn geschlagen hat. Auf Befragen seines eigenen Anwalts sagte Depp, dass Disney ihn wenige Tage nach der Veröffentlichung des Artikels aus dem sechsten Teil von «Fluch der Karibik» fallen ließ. Der Film sei nicht produziert worden und befinde sich derzeit im Schwebezustand, sagte er aus."Ich war mir dessen nicht bewusst, aber es überrascht mich nicht", sagte Depp aus. "Zwei Jahre lang wurde weltweit ständig darüber gesprochen, dass ich ein Frauenschläger sei. Ich bin mir also sicher, dass Disney versucht hat, die Verbindungen zu kappen, um sicher zu gehen. Die #MeToo-Bewegung war zu diesem Zeitpunkt in vollem Gange."