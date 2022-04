Von Braut zu Braut: VOX sendet wieder «4 Hochzeiten»-Ableger

TV-News

Der Ableger von «4 Hochzeiten und eine Traumreise» wird von Froonck Matthée präsentiert. Im vergangenen Jahr lief die Teststrecke aus Quotensicht jedoch nicht gut.

Im vergangenen Herbst probierte sich VOX an einem Ableger von «4 Hochzeiten und eine Traumreise», in dem vier Bräute ihre Hochzeiten in Form von Hochzeitvideos präsentieren. Insgesamt 15 Folgen vonwurden zwischen Ende September und Anfang Oktober 2021 gesendet. Der Erfolg war mit durchschnittlich nur 0,31 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von drei Prozent überschaubar. Auch in der werberelevanten Zielgruppe war die von Hochzeitsplaner Frank „Froonck“ Matthée moderierte Sendung mit 4,7 Prozent Marktanteil alles andere als ein Straßenfeger.Dennoch wird VOX den Spin-off ins Programm zurückholen. Ab dem 16. Mai werden von montags bis freitags immer um 16:00 Uhr neue Folgen gesendet. «Von Braut zu Braut» folgt auf einen Neustart, der ab der kommenden Woche über den Äther geht. Roland Trettl präsentiert drei Wochen langDarin treten die besten Brautmodenausstatter Deutschlands gegeneinander an. Zwei bekannte Experte darf pro Folge drei Kleider präsentieren. Entscheidet sich die Braut für eines der Kleider, kürt sie damit auch den Gewinner des Duells. In «4 Hochzeiten – Von Braut zu Braut» blicken die vier Bräute zurück auf die schönsten, emotionalsten und lustigsten Momente der Trauung, wobei jeweils eine Frau im Mittelpunkt steht. Täglich verteilt die Konkurrenz bis zu 10 Punkte für den Hochzeitstag und am Freitag schaut sich auch Froonck alle Hochzeiten an und vergibt seine Punkte. Die Hochzeit mit der höchsten Punktzahl gewinnt 3.000 Euro.