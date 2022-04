«Poker Face»: Jetzt ist Benjamin Bratt dabei

US-Fernsehen

Produzenten der neuen Serie sind Natasha Lyonne und Rian Johnson.

Benjamin Bratt wurde für die von Natasha Lyonne geleitete Peacock-Seriebesetzt, die von Schöpfer Rian Johnson stammt. Das US-Fachblatt „Variety“ hat exklusiv erfahren, dass Bratt der jüngste Neuzugang in der schnell wachsenden Besetzung ist. Zu den weiteren kürzlich angekündigten Darstellern gehören Joseph Gordon-Levitt, Stephanie Hsu und David Castañeda.Details zur Handlung und zu den Charakteren der Serie werden noch weitgehend unter Verschluss gehalten, aber Quellen sagen, dass die Serie einem prozeduralen Format folgen wird und Lyonnes Charakter in jeder Episode an der Aufklärung verschiedener Morde arbeitet.«Poker Face» wurde von Peacock im März 2021 für zehn Episoden bestellt. Johnson hat die Serie entwickelt und ist über T-Street Productions ausführender Produzent. Lyonne ist nicht nur Hauptdarstellerin, sondern auch ausführende Produzentin mit ihrer Firma Animal Pictures.