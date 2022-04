Sky verlängert Premier-League-Rechte

TV-News

Der neue Kontrakt gilt bis einschließlich der Saison 2024/25.

Während in Deutschland der Kampf um die Meisterschaft quasi entschieden ist – mit einem Sieg kann der FC Bayern am kommenden Wochenende den zehnten Titel in Folge einfahren –, liefern sich in England die beiden Topteams FC Liverpool und Manchester City ein enges Duell. Derzeit hat die Mannschaft von Jürgen Klopp mit zwei Punkten die Nase vorn, Pep Guardiolas Team hat aber ein Spiel weniger bestritten. Die Premier League ist derzeit wohl nicht nur die beste Liga Europas, sondern vermutlich auch die spannendste. Mit dem FC Chelsea, amtierende Champions-League-Sieger, Tottenham Hotspur, FC Arsenal, Manchester United und West Ham United, kommender Halbfinal-Gegner der Frankfurter Eintracht in der Europa League, gibt es zahlreiche hochkarätige andere Topteams in der Liga.Dementsprechend dürfte der Pay-TV-Sender Sky Deutschland mehr als glücklich sein, derzeit die Übertragungsrechte für das englische Oberhaus innezuhaben. Der Vertrag mit der Premier League läuft noch bis Saisonende, doch eine Verlängerung wurde nun vereinbart. Wie Sky mitteilte, hat man die Vereinbarung bis einschließlich der Saison 2024/25 ausgebaut.Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky Deutschland alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live. Die übrigen englischen Wettbewerbe wie der traditionsreiche FA-Cup steht derweil bei der Konkurrenz von DAZN im Angebot zur Verfügung. Einst hatte Sky die Premier-League-Rechte dem Sportstreamingdienst abgeluchst. Dafür sicherte sich DAZN nahezu alle Rechte an der UEFA Champions League, die lange Zeit bei Sky lagen. Nur dienstags zeigt Amazon Prime Video ein Spiel der Königsklasse.