Philipp Hochmair: Ich würde mich sehr freuen, blinde Schauspieler kennenzulernen

Interview

Am Donnerstag ist er in einer neuen Ausgabe von «Blind ermittelt» zu sehen. Wir sprachen mit Hochmair über seine Heimat Österreich und seine bisherigen Filme.

Natürlich. Das habe ich sehr oft zu hören bekommen. Aber seitdem ich so oft im Fernsehen bin, sind sogar die ganzen Ärzte und Ingenieure begeistert (lacht).Ich sage immer: er war der schlechteste Pädagoge aber mein bester Lehrer... Alles was das harte Business von mir verlangt, hat er mich vor 25 Jahren erahnen lassen. Der Unterricht war gnadenlos und somit die beste Vorbereitung auf ein Schauspielerleben.Die Vorstadtweiber waren doch ein unglaublicher Erfolg in Deutschland. Die meisten Fernsehzuschauer kennen mich daher. Es gab gerade auf ARD-ONE eine Wiederholung und wieder sehr euphorische Reaktionen. Die Frage war nur, wo kann man die Folgen sehen. Staffel 1 und 2 waren auch auf Netflix . Jetzt muss man eben DVDs bestellen.Ich glaube die Mischung aus meiner Theatererfahrung und der teuflischen Energie von Joachim Schnitzler waren die wichtigsten Zutaten, um Heydrich erahnen zu können. Und die Casting Direktorin Simone Bär hat mich dann besetzt. Das war eine große Ehre für mich. Und die Zusammenarbeit mit Regisseur Matti Geschoneck und dem tollen Ensemble hat wunderbar geklappt.Das Thema ist zutiefst traurig und ernst. Die Wannseekonferenz jährt sich 2022 zum 80.Mal. Ich bin sehr froh, dass so viele Leute anteilgenommen und den Film gesehen haben. Er soll zur Diskussion anregen und gegen das Vergessen ankämpfen.Ja. Es geht auf jeden Fall weiter. Die nächsten Folgen werden gerade geschrieben...