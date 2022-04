Jada Pinketts Facebook-Talk soll weiter gehen

US-Fernsehen

Die Oscar-Schelle soll in dem «Red Table Talk» jedoch nicht aufgerollt werden.

auf Facebook Watch wird von Jada Pinkett Smith, ihrer Tochter Willow Smith und ihrer Mutter Adrienne Banfield Norris moderiert. Die drei Frauen, die mehrere Generationen repräsentieren, führen Interviews mit namhaften Stars und führen offene Gespräche in der Streaming-Serie, die sich durch eine „noch nie dagewesene Transparenz" auszeichnet.Jada Pinkett Smiths Emmy-prämierte Serie «Red Table Talk» kehrt mit neuen Episoden zurück. Aber in der Pressemitteilung, die am Dienstag veröffentlicht wurde, um das Programm der kommenden Staffel anzukündigen, wurde Will Smiths berühmt gewordene Oscar-Ohrfeige nicht erwähnt und auch nicht, ob das Thema in der Talkshow angesprochen wird, die dafür bekannt ist, in persönliche Angelegenheiten der Smith-Familie einzutauchen.Will Smith hat sich bereits in der Vergangenheit an den roten Tisch gesetzt, um über zutiefst persönliche Angelegenheiten zu sprechen – vom Sexleben des Paares bis hin zu Pinkett Smiths außerehelicher Romanze mit dem Sänger August Alsina. Doch da die Oscar-Geschichte noch nicht endgültig beendet ist, wird er sich vom roten Tisch noch fernhalten.