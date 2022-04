«Davina & Shania»: Geiss-Töchter starten im Mai eigene Sendung

TV-News

Im Mai zeigen Davina und Shania Geiss dem RTLZWEI-Publikum ihr eigenes Monaco und sagen: «We love Monaco».

Seit über zehn Jahren sind die beiden Töchter von Robert und Carmen Geiss, Davina und Shania, dem RTLZWEI-Publikum bereits bekannt. Am 3. Januar 2011 startete die Doku-Soapmit der Nanny-Suche für die beiden Millionärs-Töchter. Mittlerweile sind Davina und Shania aus dem Nanny-Alter raus und bekommen nun ihre eigene RTLZWEI-Sendung.hat mit dem 9. Mai nun auch einen Starttermin erhalten. Zunächst zeigt RTLZWEI immer montags um 21:15 Uhr jeweils eine Ausgabe im Anschluss an «Die Geissens», ab dem 26. Mai gibt es das Schwestern-Duo dann in Doppelfolgen zu sehen. Insgesamt hat Geiss TV sechs Folgen produziert.Darin zeigen die Geiss-Töchter ihr ungewöhnliches Leben in und um Monaco. Für Davina, die ältere der beiden, ist die Schule vorbei und sie möchte in ein unabhängiges Leben starten. Gemeinsam mit Shania möchte sie aus dem elterlichen Penthouse in eine eigene Wohnung ziehen. Doch ganz ohne die Eltern kommen die beiden nicht aus, denn Bal de Noel steht an und Robert und Carmen bereiten sich mit ihren Sprösslingen gemeinsam auf den Ball vor.Außerdem machen die Davina und Shania einen unerlaubten Ausflug nach Valberg mit ein paar Jungs und besuchen Opa Reinhold zu seinem 80. Geburtstag. Die Folgen sind nach der linearen TV-Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos beim Streamingdienst RTL+ verfügbar. Danach wandert das Format hinter die Bezahlschranke.