Formel 1 bei RTL: Papendick springt für König ein

Wie im vergangenen Jahr wird Laura Papendick den gewohnten Formel-1-Moderator Florian König ersetzen, der aktuell an Corona erkrankt ist.

Am kommenden Wochenende gastiert der Rennzirkus der Formel 1 in Italien beim Großen Preis der Emilia Romagna. Es ist das dritte Rennen der laufenden Saison und der erste Grand Prix, der bei RTL im Free-TV zu sehen sein wird. Der Kölner Sender hatte Anfang des Jahres seine Kooperation mit Sky – der Pay-TV-Sender zeigt hierzulande exklusiv alle Rennen der Saison – verlängert.Unverändert bleibt vorerst auch die personelle Aufstellung von RTL, denn Laura Papendick wird sich erneut von der Rennstrecke melden und das Rennsporthighlight moderieren. Sie ersetzt kurzfristig Florian König, der positiv auf das Corona-Virus getestet worden war und sich derzeit in Quarantäne befindet. Er verpasste am vergangenen Osterwochenende bereits seinen Einsatz beim Sport1-Stammtisch «Doppelpass». Dort wurde er von Format-Urgestein Rudi Brückner ersetzt. Papendick hatte König bei RTL auch im vergangenen Jahr während dessen mehrwöchiger Fernsehauszeit ersetzt, darunter auch bei Formel-1-Rennen und Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft.„Nun hat es mich leider doch noch erwischt, aber zum Glück bleibe ich bisher symptomfrei. Die Vorfreude, die Formel 1 pünktlich zum Europaauftakt wieder mit dem RTL-Team zu begleiten, war groß, ist damit aber nur aufgeschoben. Nun freue ich mich beim Großen Preis von Großbritannien den F1-Zirkus wieder von innen zu erleben“, betont Florian König. Laura Papendick wünscht ihrem Kollegen: „Gute Besserung vom gesamten RTL-Sport-Team! Wir freuen uns, wenn du wieder mit der restlichen Crew an der Strecke stehen kannst.“ Durch die Corona-Infektion sollte die Zwangspause jedoch kürzer als zuletzt ausfallen. Neben Papendick werden am Sonntag auch Heiko Wasser und Christian Danner als Rennkommentatoren zu hören und Kai Ebel als Boxengassenreporter zu sehen sein. Zum ersten Mal seit der coronabedingten Verlagerung der Produktion nach Köln zu Beginn der Saison 2020 präsentiert damit ein komplettes F1-Team von RTL wieder gemeinsam einen Grand Prix von der Strecke.Als weitere RTL-Übertragungen der Rennsport-Königsklasse sind die Rennen aus Großbritannien (Silverstone, 3. Juli), den Niederlanden (Zandvoort, 4. September) und Brasilien (Sao Paulo, 13. November) geplant.