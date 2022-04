Corona-bedingter Wechsel bei «Kühlschrank öffne dich!»: Herrmann übernimmt für Kumptner

TV-News

Da Alexander Kumptner nach der zweiten Show positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, springt ab Donnerstag Alexander Herrmann bei dem quotenschwachen Format ein.

Wenn sich am Donnerstag, 21. April, zum dritten Mal der Kühlschrank bei Sat.1 öffnet, stellt sich die Sendung personell verändert auf. Denn in den ersten beiden Ausgaben vonwar Alexander Kumptner an der Seite von «The Taste»-Finalistin Hanna Reder zu sehen. Wie Sat.1 nun bekannt gab, musste Kumptner jedoch nach der zweiten Folge die Aufzeichnung der Sendung abbrechen, da er positiv auf das Corona-Virus getestet worden war. Stattdessen wird Alexander Herrmann dessen Position am Herd übernehmen und zusammen mit Reder gegen Johann Lafer und Anthony Sarpong, das Herausforderer-Duo in Folge drei, antreten.In den weiteren Episoden werden folgende Kochprofis gegen das neuformierte Duo antreten: Cornelia Poletto, Lisa Angermann, Robin Pietsch, Frank Buchholz, Pia-Engel Nixon und Christoph Rüffer. Moderiert wird «Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis» wie gehabt von Ruth Moschner.Möglicherweise kommt der Personalwechsel gerade zur richtigen Zeitung, denn bislang war die neue Sendung aus dem Hause Endemol Shine Germany ganz und gar nicht erfolgreich. Die Erstausstrahlungen der ersten beiden Ausgaben sahen lediglich 1,11 und 0,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was zu Marktanteilen von miesen 3,9 und 3,1 Prozent bei allen und schwachen 6,5 und 5,4 Prozent bei den umworbenen Zuschauern sorgte. Es besteht also deutlich Luft nach oben.