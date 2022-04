Joyn feiert die nächste «Hausparty X» - mit Gästen aus dem Publikum

Vermischtes

Im kommenden Herbst soll es eine zweite Staffel von «Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?» geben. Neben Social-Media-Stars dürfen sich auch zwei Zuschauer über eine Einladung freuen.

Erst im Januar hatte der Streamingdienst Joyn das Reality-Formatgestartet, nun kündigte das Joint Venture von Discovery und ProSiebenSat.1 eine zweite Staffel an. Die neue Runde wird voraussichtlich im Herbst 2022 erscheinen. moovibe zeichnet erneut für die Produktion verantwortlich, bei der es im Vergleich zur ersten Runde eine Neuerung geben wird.Jonas Wuttke lädt erneut bekannte Social-Media-Sternchen in eine Villa auf der Ferieninsel Ibiza, um dort die verrückteste Hausparty ihres Lebens zu feiern. Neu ist dabei, dass Joyn die Serie zu einem „exklusiven Fan-Erlebnis“ und Streaming interaktiv machen möchte, wie es in einer Mitteilung heißt. Das bedeutet konkret, dass sie Zuschauer bewerben können, um an der Hausparty teilzunehmen. Am Ende werden insgesamt zwei Bewerber ausgewählt, die sich über eine Einladung freuen dürfen.Um sich für die Teilnahme an der Produktion zu qualifizieren, können Fans ihre Bewerbung bis einschließlich 21. April per E-Mail einsenden. Die Bewerbung sollte eine einzigartige Partystory und ein aktuelles (Party-)Foto enthalten.