NBC produziert mit George Lopez

US-Fernsehen

Der US-Serienstar ist wieder an einer Comedy-Serie beteiligt.

Der NBC-Comedy-Pilotfilmvon George Lopez und Mayan Lopez hat Laci Mosley und Kiran Deol in wiederkehrenden Rollen besetzt und Kelly Park mit der Regie beauftragt. Der Multicam-Pilotfilm mit dem Vater-Tochter-Gespann in der Hauptrolle wird als Arbeiterklassen-Familienkomödie über Dysfunktion, Wiedervereinigung und all den Schmerz und die Freude dazwischen beschrieben.Mosley wird Brookie spielen, Mayans Arbeitskollegin und beste Freundin, die immer weiß, was gerade angesagt ist (und manchmal sind es ihre Fußbilder). Deol spielt Dr. Pocha, den Tierarzt, der Mayan und Brookie beschäftigt und der besser darin ist, Haustiere zu retten, als mit Menschen zu sprechen.«Lopez vs. Lopez» wird von Debby Wolfe über Mi Vida Loba geschrieben und produziert, wobei Bruce Helford mit seiner Firma Mohawk Productions die Aufsicht führt und die Produktion leitet. George wird zusätzlich zur Hauptrolle über Travieso Productions als ausführender Produzent tätig sein, während Mayan produziert. Katie Newman und Michael Rotenberg von 3 Arts werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. Universal Television ist das Studio. Selenis Leyva, Brice Gonzalez und Matt Shively spielen ebenfalls mit.