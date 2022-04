Primetime-Check

Im Ersten gab es den Pokal-Abend, im Zweiten «Die Toten von Salzburg». Sat.1 setzte auf «111» und RTL auf Mario Barth. Was lief am besten?

Das Erste ging mit dem Halbfinale des DFB-Pokals zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Union Berlin in den Mittwochabend. Die Partie sichert dem Ersten in den Vorberichten ab 20:15 Uhr 3,94 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für einen Marktanteil von brauchbaren 16,8 Prozent sorgten. Bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergab sich ein Anteil von 17,1 Prozent bei 0,93 Millionen Zuschauern. Das eigentliche Spiel ab 20:45 Uhr startete vor starken 6,18 Millionen Zuschauern und 1,49 definierten jüngeren Zuschauern. Damit schraubten sich die Marktanteile auf exzellente 24,0 Prozent insgesamt und 24,1 Prozent am jungen Markt. Das Zweite setzte ab 20:15 Uhr auf den Krimi «Die Toten von Salzburg – Wolf im Schafspelz» und erreichte damit 5,63 Millionen Zuschauer insgesamt. Jüngere Zuschauer waren hiervon 0,43 Millionen, wodurch sich der Marktanteil am entsprechenden Markt auf 6,9 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu starken 20,5 Prozent Marktanteil. Ab 21:45 Uhr übernahm im Zweiten das. Durch das News-Format im Zweiten wollten noch 4,02 Millionen Zuschauer informiert werden, jüngere Zuschauer ließen sich 0,51 Millionen definieren. Damit blieb der Marktanteil bei guten 15,9 Prozent und 8,2 Prozent am jüngeren Markt.Bei RTL gab es eine Folge von «Mario Barth deckt auf!». Köln sicherte sich mit dem Show-Format 2,02 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,5 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe waren hiervon 0,72 Millionen und damit ein Marktanteil von 11,6 Prozent vertreten. Um nach München zu wechseln: ProSieben schickte um 20:15 Uhr die an Joko & Klaas verlorenen 15 Minuten in die Primetime.schaute mit einem Bericht aus der Ukraine auf den dort herrschenden Krieg, es sollten 1,17 Millionen Zuschauer und 0,91 Millionen Umworbene zuschauen. Die Marktanteile lagen damit bei 4,4 Prozent insgesamt und 15,5 Prozent am Markt der Zielgruppe. Beiab 20:30 Uhr waren 0,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dabei, wodurch sich 3,5 Prozent Anteil am TV-Markt ergaben. Außerdem reichte es zu 0,71 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und damit zu einem Marktanteil von 11,2 Prozent. Fürinteressierten sich noch 0,31 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag also eine weitere Woche bei schwachen 1,5 Prozent. Zielgruppen-Zuschauer konnten 0,21 Millionen gefunden werden, auch hier also ein schwacher Abend mit 4,2 Prozent Anteil am Markt.Sat.1 setzte am Mittwoch aufund sicherte dem Bällchensender damit 0,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Mit 0,23 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe reichte es zu 3,7 Prozent Marktanteil, während es insgesamt 2,5 Prozent am gesamten TV-Markt waren. RTLZWEI sendete eine weitere Folge «Kampf der Realitystars» in die Primetime und erreichte damit 1,01 Millionen Zuschauer. Aus der Zielgruppe konnten wiederum 0,49 Millionen Zuschauer gemessen werden, wodurch es zu guten 8,1Prozent am Markt reichte. Insgesamt reichte es zu 4,0 Prozent Marktanteil.Mit dem Film «Inception» ging Kabel Eins in die Primetime und ergatterte so 0,53 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 2,2 Prozent. Aus der Zielgruppe konnten hiervon 0,22 Millionen Zuschauer definiert werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 3,8 Prozent ergab. Zu guter Letzt sendete VOX. Die Crime-Serie lief vor 0,82 Millionen Zuschauern insgesamt, aus der Zielgruppe konnten hier 0,26 Millionen gemessen werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 4,1 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu 3,0 Prozent Marktanteil.