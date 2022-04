Zweiter Pokal-Abend im Ersten knackt die 6 Millionen

Quotennews

Nach dem SC Freiburg zieht auch RB Leipzig in das Finale des DFB-Pokals ein. Die zweite Halbinfal-Partie verfolgten gestern deutlich mehr und sogar über 6 Millionen Zuschauer.

Bereits am Dienstagabend begann die Erfolgsgeschichte DFB-Pokal-Halbfinals im Ersten. Mit dem Duell Hamburger Sportverein gegen Sportclub Freiburg versammelten sich ab 20:45 Uhr gute 5,62 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen, der Marktanteil stieg beim Ersten damit auf gute 21,6 Prozent. Aus der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnten hier 1,31 Millionen definiert werden, wodurch es für ebenfalls starke 20,6 Prozent am entsprechenden Markt reichte. Damit überbot das erste Halbfinale die Gesamtreichweite aus dem Vorjahr, als am 30. April 2021 die Partie SV Werder Bremen gegen RB Leipzig 5,49 Millionen Zuschauer holte, jedoch bei den jüngeren Zuschauern mit 1,42 Millionen erfolgreicher war. Die Marktanteile lagen damals bei 18,3 und 17,1 Prozent. Doch zurück zu gestern und der Partie Rasenball Leipzig gegen den 1. Fußballclub Union Berlin.Für die gestrige Partie interessierten sich 6,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der absolute Marktanteile lag damit auch beim zweiten Pokal-Abend bei dominanten 24,0 Prozent. Die jüngeren Zuschauer im bereits beschriebenen Alter markierten für sich 24,1 Prozent ihres Marktes mit 1,49 Millionen Zuschauern. Das Erste freut sich damit nicht nur über zwei erfolgreiche Fußball-Abende, sondern auch über zwei Abende, an denen das Zweite weit hinter sich gelassen werden konnte. Am Dienstagabend zog sich das Zweite mit noch einem Schachzug aus der Affäre, derab 19:40 Uhr beginnen und damit bis 20:30 Uhr laufen ließ. Das verfolgten 4,07 Millionen Zuschauer, ehe fürim Anschluss noch 3,86 Millionen messbar waren.Gestern trickste das ZDF nicht und schickte klassisch ab 20:15 Uhrin die Mittwochs-Primetime, mit Erfolg. Der Krimi holte zuletzt im April 2020 starke 6,58 Millionen Zuschauer, gestern gelangen mit der Pokal-Konkurrenz gute 5,63 Millionen Zuschauer. Jüngere Zuschauer konnten hiervon noch 0,43 Millionen definiert werden, damit ergaben sich 6,9 Prozent Marktanteil. Mit den Zahlen des Leipziger Pokal-Abends lässt das Erste auch die Vorjahresreichweite vom Halbfinale Borussia Dortmund gegen Holstein Kiel (5,61 Millionen) hinter sich.