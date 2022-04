Julia Roberts wollte ohne Sean Penn nicht in «Gaslit» mitspielen

Vermischtes

Am Sonntag startet die neue Serie beim Pay-TV-Senders Starz, die von Matt Ross umgesetzt wurde.

Die Geschichte des Watergate-Skandals unter Präsident Richard Nixon ist schon oft erzählt worden, aber noch nie aus dieser Perspektive. Starz'wird aus der Perspektive von Martha Mitchell erzählt, der Frau von Nixons Generalstaatsanwalt John N. Mitchell. Sie war auch die erste Person, die sich öffentlich über Nixons Verwicklung in Watergate äußerte."Ich habe schon immer über konservative Frauen aus dem Süden geschrieben. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung, denn ich schreibe die Kirchenfrauen, mit denen ich aufgewachsen bin, und ich liebe sie und ich hasse sie", sagte der Autor Robbie Pickering am Montag bei der Weltpremiere im Metropolitan Museum of Art in New York City dem US-Branchendienst „Variety“. "Ich hatte die abgenutzteste VHS-Kopie der Welt von «Magnolien aus Stahl». Julia Roberts als Shelby!"Roberts stand ganz oben auf der Liste für die Rolle der Martha, und Pickering gab zu, dass er "nicht glauben konnte", dass sie zusagte. Dann kam die Rolle des John Mitchell. "Ich hätte nie gedacht, dass wir sie bekommen würden, aber ihre einzige Bedingung war, dass sie mit Sean Penn spielt. Sie mussten mich nicht überreden, aber ich habe nicht sofort ja gesagt – ich musste mit ihm zu Abend essen", sagte er. "Ich war so nervös, dass ich in dieser Lederjacke auftauchte, die ich nicht hätte tragen sollen. Aber ich dachte mir: 'Sean Penn ist ein harter Kerl! Ich muss cool aussehen.'""Er hat die Politik nicht einmal erwähnt. Wir haben viel über die Ehe gesprochen", sagte Pickering. "Eines der ersten Dinge, die er über John Mitchell bemerkte, war, dass er berühmt dafür war, Pfeife zu rauchen, und Sean erzählte diese wirklich großartige Geschichte, dass sein Vater auch Pfeife rauchte. Wenn Seans Mutter nicht da war, konnte sein Vater nicht herausfinden, welcher Stiel zu welcher Pfeife gehörte. Es war eine sehr coole, intime Geschichte über die Ehe und die kleinen Dinge, die die Ehe mit sich bringt. Ich war einfach hin und weg. Ich war auch überwältigt davon, dass Seans Vater diese Gemeinsamkeiten mit diesem Schurken aus der Geschichte hatte. Das verbindet uns alle. Wir haben alle diese menschlichen Dinge, die wir tun. Das habe ich in diese Pfeifenstiel-Sache in der Serie eingebaut."