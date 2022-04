Neue «Greys Anatomy»-Kollegen

US-Fernsehen

Die Produzenten holen Bianca A. Santos und Cendric Sanders zum Cast hinzu.

Der ABC-Dauerbrennerholt zwei neue Darsteller in die Serie. Bianca A. Santos und Cedric Sanders wurden als wiederkehrende Mitglieder aufgenommen und verkörpern ein Ehepaar. Sanders spielt Simon Clark, der wie folgt beschrieben wird: "Simon ist ein hingebungsvoller Ehemann und werdender Vater, der durch einen langjährigen Kampf mit einer schweren Krankheit erschöpft ist. Er benutzt Humor, um sich davon abzulenken, wie ernst sein Zustand wirklich ist." Santos spielt Kristen Clark, die als Simons Ehefrau "darum kämpft, für ihr ungeborenes Baby stressfrei zu bleiben, während sie versucht, ihren schwerkranken Mann zu unterstützen."Die Zuschauer werden die Clarks zum ersten Mal in der Folge «Grey's Anatomy» vom 12. Mai mit dem Titel "I'll Cover You" sehen, und die Logline der Folge verrät, dass Link (Chris Carmack) Simons Arzt ist: "Ein ehemaliger Patient von Link, Simon, ist in einer neuen Folge von «Grey's Anatomy» mit seiner schwangeren Frau in der Notaufnahme.Santos ist unter anderem aus den Serien «The Fosters» und «Legacies» bekannt. Sanders kennt man aus dem Michael-Bay-Spielfilm «Ambulance», der aktuell in den Kinos läuft. Santos und Sanders werden in drei Folgen der aktuellen Staffel zu sehen sein.