Ex-«Bachelor» soll verzweifelten Wohnungsuchenden bei RTL helfen

Der «Bachelor» aus dem Jahr 2013, Jan Kralitschka, soll in der neuen RTL-Sendung «Wohnung verzweifelt gesucht» wohnungslose Familien auf ihrer Suche nach einer Wohnung helfen.

Das Thema Wohnen beschäftigt die Programmverantwortlichen von RTL derzeit sehr, denn nach, das in den vergangenen Wochen auf dem Sendeplatz am Dienstag um 20:15 Uhr gesendet wurde, hat der Kölner Sender ab dem 17. Mai mitein neues Format angekündigt, in dem wohnungslose Familien auf ihrer Suche nach einer neuen Wohnung unterstützt werden sollen. Beikommt es zudem zu einer Rückkehr eines ehemaligen RTL-Gesichtes, denn die Hilfe für die Mieter kommt von Jan Kralitschka, der in der dritten Staffel als «Der Bachelor» auftrat.Der ehemalige Junggeselle, schon vor neun Jahren als Rechtsanwalt vorgestellt, ist spezialisiert auf Rechtsschutz, Familienrecht, Erbrecht und Mietrecht und tritt in der neuen Sendung als Mietrechtsexperte auf. Dabei soll er Hilfe zur Selbsthilfe geben. In der Banijay-Produktion werden zwei Familien bei ihrer verzweifelten Suche nach einer bezahlbaren Wohnung begleitet.Nach einer Bestandsaufnahme unter anderem über Einnahmen und Ausgaben der Familie erarbeitet Kralitschka einen individuellen Plan, wie er den Familien helfen kann, eigenständig und mit seiner Unterstützung eine Wohnung zu finden. Der Anwalt kümmert sich dabei um Gespräche mit Banken, Jobcenter, Arbeitgeber, Freunden und Verwandten.Bis das Format auf Sendung geht, greift RTL ab der kommenden Woche aufzurück. Die Inka-Bause-Sendung wird dabei sieben Mal montags und dienstags ausgestrahlt, sodass am 16. Mai die letzte Folge zu sehen ist, am Folgetag startet dann «Wohnung verzweifelt gesucht».