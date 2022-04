Disney+ kündigt neue «The Orville»-Staffel an

TV-News

Die dritte Staffel trägt den Beinamen «New Horizons» und wird bei Disney+ unter dem Star-Banner ausgespielt.

Seth MacFarlane ist seit vielen Jahren das Mastermind hinter Zeichentrickserien wie «Family Guy», «American Dad» oder «The Cleveland Show». Dabei wurde er als vielseitiger Synchronsprecher bekannt. Mit «Ted» wagte er vor zehn Jahren auch den Schritt auf die große Kinoleinwand. Seit 2017 ist er auch als Schauspieler in seiner selbstkreierten Science-Fiction-Seriezu sehen, von der bislang zwei Staffeln produziert wurden. Nun hat Disney+ eine dritte Staffel bestätigt, die demnächst unter dem Titelunter dem Banner Star zu sehen sein wird. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.Die dritte Staffel «The Orville: New Horizons» spielt 400 Jahre in der Zukunft, wo die Crew der U.S.S. Orville ihre Erkundungsmission fortsetzt, während sie sowohl die Geheimnisse des Universums als auch die Komplexität ihrer eigenen zwischenmenschlichen Beziehungen erforscht.Zu den Darstellern der Serie gehören neben MacFarlane auch Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Chad L. Coleman, Jessica Szohr und Anne Winters. Die ersten Folgen seit drei Jahren wurden von 20th Television und Fuzzy Door produziert. Die Serie wurde von Seth MacFarlane entwickelt und geschrieben. MacFarlane, Brannon Braga, David A. Goodman, Jon Cassar, Jason Clark und Howard Griffith fungieren als ausführende Produzenten.