ZDF bietet Kinder- und Jugendprogramm in ukrainischer Sprache an

Vermischtes

Neben den «logo!»-Nachrichten stehen auch Serien wie «Das Dschungelbuch» mit ukrainischem Voice-over zur Verfügung.

Die meisten Sender bieten mittlerweile Inhalte in ukrainischer oder russischer Sprache an, um geflüchtete Menschen aus den Kriegsgebieten in der Ukraine entweder mit aktuellen Nachrichten zu informieren und mit Unterhaltung für etwas Ablenkung zu sorgen. Nun hat das ZDF angekündigt, sein Angebot für aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche auszuweiten und Programme künftig auf Ukrainisch anzubieten.Damit sie hierzulande die Möglichkeit erhalten, sich über das Weltgeschehen zu informieren, wird, die tägliche ZDF-Nachrichtensendung für Kinder, vorerst vier Wochen lang auch mit ukrainischen Untertiteln und ukrainischem Voice-over zu sehen sein. Immer nachmittags geht die Sendung des Vorabends in ukrainischer Fassung online. Die erste Nachrichtenausgabe ist bereits heute, 20. April, verfügbar.Für Unterhaltung und Spaß soll die Animationsseriesorgen. Die ersten 13 Folgen mit ukrainischem Voice-over sind ebenfalls bereits in der ZDFmediathek abrufbar. Jeden Freitag (am 22. und 29. April sowie am 6. Mai) kommen weitere 13 Folgen dazu, dann sind alle 52 Folgen der zweiten Staffel verfügbar. Das Angebot gilt vorerst bis Ende Oktober.