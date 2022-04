Bild zeigt Boxkampf zwischen Fury und Whyte

TV-News

Am kommenden Samstag berichtet Bild TV live aus dem Wembley-Stadion über den WBC-Weltmeisterschaftskampf. Die Vorkämpfe gibt es hingegen nur hinter der Bezahlschranke von Bild plus.

Die ‚Bild‘-Zeitung weiß, wie man Schlagzeilen generiert. Diesmal war das Boulevard-Blatt aber nicht selbst der Urheber des „Talk of the Town“ Ende März, ‚Bild‘ bot nur den Rahmen, denn bei der «Bild Fight Night» flogen nicht nur im Ring die Fäuste, sondern auch im Publikum. Damals hatte Oliver Pocher eine hinterlistige Ohrfeige verpasst bekommen. Nun hat der Fernsehsender Bild TV eine neue-Übertragung angekündigt, die allerdings nicht auf deutschen Boden stattfindet. Am Samstag, 23. April, steigt im Londoner Wembley-Stadion vor 94.000 Fans der WBC-Weltmeisterschaftskampf zwischen Tyson Fury und Dillian Whyte.Bei Bild TV gibt es den Kampf live und unverschlüsselt ab 22:00 Uhr zu sehen. Moderiert wird der Boxkampf von Felicia Pochhammer zusammen mit den Box-Experten Jörg Lubrich und Axel Schulz. ‚Bild‘-Sportreporter Kilian Gaffrey ist vor Ort in der Halle in Wembley.Bereits ab 19:00 Uhr finden auch Vorkämpfe zum Event statt, die die Zuschauer hierzulande über das Bezahlangebot ‚Bild plus‘ ab 19:00 Uhr verfolgen können. Es gibt insgesamt sieben Vorkämpfe in den Gewichtsklassen Superfedergewicht, Halbschwergewicht, Federgewicht, Schwergewicht und Halbschwergewicht.