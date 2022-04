HBO/HBO Max gewinnen drei Millionen Abonnenten

Wirtschaft

Das starke Wachstum des internationalen Streamingdienstes ging weiter. Allerdings belasteten Programminvestitionen das Betriebsergebnis.

Obwohl WarnerMedia jetzt Teil von Warner Bros. Discovery ist, hat der Telekommunikationskonzern AT&T die Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Die teure Strategie, Blockbuster zeitgleich zum Kinostart kostenfrei anzubieten, hat sich aus Abonnentensicht ausgezahlt. Weltweit verbuchten HBO und HBO Max drei Millionen weitere Kunden, gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 12,8 Millionen Abonnenten. Insgesamt sammelte man bislang 76,8 Millionen Kunden, wovon 48,6 Millionen zu HBO/HBO Max gehören.Der Umsatz von WarnerMedia lag im ersten Quartal bei 8,7 Milliarden US-Dollar und somit ist ein Plus von 2,5 Prozent zu verzeichnen. Das HBO-Max-Geschäft und höhere Einnahmen aus Inhalten legten um 4,4 Prozent auf 4,0 Milliarden US-Dollar zu. Das Betriebsergebnis belief sich auf 1,3 Milliarden US-Dollar für das erste Quartal, das ist ein Minus von fast einem Drittel. Laut AT&T lag dies an den weiteren Investitionen an HBO Max und der Start von CNN+.Der durchschnittliche monatliche Umsatz pro Abonnent (ARPU) von HBO Max/HBO im Inland lag im ersten Quartal bei 11,24 US-Dollar, gegenüber 11,15 US-Dollar im vorangegangenen Quartal, aber unter 11,72 US-Dollar im ersten Quartal 2021. Obwohl Warner Bros. Discovery nicht mehr ein Teil von AT&T ist, hält der Telekommunikationskonzern 71 Prozent an der neuen Firma.