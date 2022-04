«Straight Man» kann kommen

US-Fernsehen

AMC hat der neuen Bob-Odenkirk-Serie grünes Licht erteilt.

Der Fernsehsender AMC möchte keine Zeit verlieren und forciert die weitere Zusammenarbeit mit Bob Odenkirk, der schon bei «Better Call Saul» und «Breaking Bad» mit dem Unternehmen zusammenarbeitete. Die neue Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Richard Russo. Es handelt sich um eine Midlife-Crisis-Geschichte, die am Railton College im Pennsylvania Rust Belt spielt. Erzählt wird sie in der ersten Person von William Henry Devereaux, Jr. (Odenkirk), dem unwahrscheinlichen Vorsitzenden der englischen Abteilung."Das Sprichwort sagt: 'Aller guten Dinge sind drei', aber wenn es um Bob Odenkirk auf AMC geht, waren das erste und zweite Mal so charmant, fesselnd und unterhaltsam, wie es nur sein kann", sagte Dan McDermott, President of Entertainment and AMC Studios bei AMC Networks. "«Better Call Saul» beginnt seine epische sechste und letzte Staffel, und wir könnten nicht aufgeregter sein bei der Aussicht, Bob bei AMC zu Hause zu behalten und ihm dabei zuzusehen, wie er einem weiteren nuancierten, komplizierten und unvergesslichen Charakter Leben einhaucht. Die Chance, erneut mit unseren Partnern bei Sony Pictures Television und Mark Johnsons Gran Via zusammenzuarbeiten, ist ein weiteres Sahnehäubchen auf einem sehr zufriedenstellenden Kuchen."Aaron Zelman und Paul Lieberstein adaptieren den Roman für den Bildschirm und werden als Co-Showrunner und ausführende Produzenten an der Serie mitwirken. Odenkirk wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Die erste Staffel, die acht Folgen beinhaltet, ist für 2023 geplant."Ich bin begeistert, dass AMC das einzigartige Szenario und die Charaktere in Paul und Aarons Adaption von «Straight Man» aufgreift", sagte Odenkirk. "Ich habe die Mischung aus Komödie und Drama in «Better Call Saul» geliebt, und dies ist eine weitere Geschichte mit einer einzigartigen Dynamik und der Art von genau beobachteten Charakteren und deren Erforschung, für die AMC zum Prüfstein geworden ist. Es wird Spaß machen, zu spielen und zuzusehen!""Wir freuen uns sehr, mit Bob zu arbeiten", so Zelman und Lieberstein. "Wir kennen keinen anderen Schauspieler, der in einer Reaktionsaufnahme drei verschiedene Emotionen gleichzeitig in seinem Gesicht zeigen kann. Wir sind begeistert, in der Tiefe seines Spektrums zu schwimmen. Und es ist ein Traum, mit Mark Johnson zu arbeiten, der buchstäblich über Jedi-Kräfte verfügt, die jeden glauben lassen, er hätte die Idee dazu gehabt. Oh, und haben wir schon den legendären Peter Farrelly erwähnt? AMC Networks und Sony/Tristar waren einzigartige Partner, die unsere Vision für die Serie geteilt haben. Seit «Mad Men» wollten wir eine Serie auf diesem Sender haben, bei der Risikobereitschaft zum Standard gehört. Wir fühlen uns geehrt, Richard Russos großartigen Roman hier zum Leben zu erwecken."