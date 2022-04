«Hijack»: Idris Elba wird Hauptdarsteller

US-Fernsehen

Der «Luther»-Star wird auch die neue Serie von Apple produzieren.

Idris Elba, vielen Menschen bekannt aus der Serie «Luther», wird die Hauptrolle des neuen Apple-Dramasübernehmen und stößt auch zu den ausführenden Produzenten hinzu. Das siebenteilige Drama wird das erste Projekt sein, das aus Elbas First-Look-Deal mit Apple hervorgeht. Seine Produktionsfirma Green Door Pictures unterzeichnete 2020 einen Vertrag mit dem Streamingdienst.In «Hijack» wird Elba den versierten Geschäftsvermittler Sam Nelson spielen, dessen Schnelligkeit gefragt ist, als ein Flugzeug, in dem er sitzt, entführt wird. "[Sam] muss seinen ganzen Verstand einsetzen, um das Leben der Passagiere zu retten – aber seine hochriskante Strategie könnte ihm zum Verhängnis werden", heißt es in der Inhaltsangabe.George Kay («Lupin», «Criminal») hat die Serie geschrieben, bei der Jim Field Smith («Criminal», «The Wrong Mans») Regie führen wird. Kay und Field Smith werden neben Elba, Jamie Laurenson und Hakan Kousetta von 60Forty Films und Kris Thykier als ausführende Produzenten an «Hijack» mitwirken. Die Serie wird von 60Forty Films und Field Smith und Kays Idiotlamp Productions in Zusammenarbeit mit Green Door produziert.