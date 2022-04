«Lets Dance» entfernt sich weiter von der vier Millionen Marke

Quotennews

Nach der einwöchigen Pause machte das Programm nicht ganz so weiter wie zuletzt, sondern musste an Zuschauern einbüßen.



Sieben Promis sind in der inzwischen achten Folge der diesjährigen Staffel vonnoch im Rennen. Gestern wagten sich die verbleibenden Teilnehmer und Teilnehmerin an die Herausforderung des Discofox-Marathons. In der Vorwoche legte die Sendung eine Karfreitags-Pause ein, zuvor hatte sich das Programm wieder nach oben gekämpft und sich der Marke von vier Millionen Zuschauern angenähert. 3,98 Millionen Fernsehende sowie 1,12 Millionen Jüngere waren zuletzt vor dem Bildschirm gesessen.Doch auch in dieser Woche gelang es der Show nicht, sich wieder über diese Marke zu heben. Stattdessen ging die Zuschauerzahl erneut zurück. Mit 3,85 Millionen Interessenten wurde die bisher zweitgeringste Reichweite der Staffel eingefahren. Dennoch wuchs der Marktanteil sogar von zuletzt 15,6 auf hervorragende 15,8 Prozent an. Auch die 1,09 Millionen Umworbenen verloren, aber setzten sich dennoch ein weiteres Mal an die Spitze der Zielgruppe. Hier wurde eine starke Quote von 18,6 Prozent Marktanteil verzeichnet.Daswar mir 2,20 Millionen Zuschauern weiterhin gefragt. Auch der Marktanteil heilt sich mit 15,4 Prozent beinahe konstant. Bei den 0,54 Millionen Werberelevanten wurde noch eine hohe Sehbeteiligung von 14,3 Prozent ermittelt.ging dann gegen Mitternacht auf Sendung und überzeugte noch 0,74 Millionen Neugierige. Das Programm verschlechterte sich so zum Abschied auf ein solides Resultat von 8,4 Prozent. Bei den 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen hingegen schwache 6,4 Prozent auf dem Papier.