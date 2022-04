VOD-Charts

Über die Feiertage war auch ein lustiges Amazon-Format sehr gefragt.

Vor einer Woche und einem Tag ging die dritte-Staffel an den Start und bereits nach nur zwei Folgen dürfte klar sein: Die Reihe wird wieder ein Erfolg. Doch dazu später mehr. Die Top10 der VOD-Charts beginnt in der 16. Kalenderwoche mit der Science-Fiction-Serie, die in den vergangenen sieben Tagen 2,14 Millionen Mal abgerufen wurde. Mit 2,21 Millionen Klicks reiht sichauf Platz neun ein. Beide Titel sind gleich auf mehreren Plattformen verfügbar.ist hingegen nur bei Netflix im Angebot mitinbegriffen. Dort wurde das Teenie-Drama zwischen dem 15. und 21. April insgesamt 2,25 Millionen Mal konsumiert. Auf Rang sieben folgt die Zombie-Reihe, das eine Bruttoreichweite von 2,41 Millionen verzeichnete.Auf Platz sechs folgt das eingangs erwähnte, das am 14. April zwei neue Folgen präsentierte. Am gestrigen Donnerstag erschienen die Folgen drei und vier. Im angegebenen Zeitraum wurde die Constantin-Entertainment-Produktion 2,54 Millionen Mal geklickt, der Löwenanteil dürfte auf die ersten beiden Folgen fallen, was einem sehr guten Abschneiden entspricht. Knapp davor reiht sichein. Von der spanischen Drama-Serie erschien Anfang des Monats die fünfte Staffel. Laut den Marktforschern von ‚Goldmedia‘ wurde die Reihe 2,55 Millionen Mal abgerufen. Platz vier geht an Dauerbrennermit einer Reichweite von 2,89 Millionen.Auf dem Treppchen landet, das mit 2,93 Millionen Views knapp an der Drei-Millionen-Marke scheiterte. Diese Grenze überschreitet die Sitcom, die 3,05 Millionen Zuschauer sammeln konnte. Weiter einsam an der Spitze zieht die Netflix-Serieihre Kreise, hat aber an Vorsprung eingebüßt. Dennoch stehen sehr gute Bruttoreichweite von 4,07 Millionen zu Buche.