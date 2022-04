«DSDS» erholt sich mit zweiter Live-Show leicht

Quotennews

Wer dachte, mit dem Start der Live-Shows sei bei RTL ein Tiefpunkt erreicht, kann sich auf die Schulter klopfen. In Wochen zwei läuft es ein wenig besser.

Was soll RTL noch machen, wenn selbst Thomas Anders als zusätzlicher Juror bei der ersten Live-Show nicht so recht zieht? Richtig, wir setzten Sarah Engels an den Jury-Tisch, denn Sarah Engels macht jede Show irgendwie erfolgreich. Und tatsächlich konnte sich der Kölner Sender auf genau dieses Rezept verlassen. In Zusammenspiel mit dem Motto Hollywood-Nacht, Opulenz, >Drama und Popcorn konnte der gestrige Abend auch nur ein Erfolg werden. Wobei, von einem Erfolg ist auch der gestrige-Abend noch weit entfernt, aber das erste Mal seit langem in dieser Staffel haben wieder mehr als in der Vorwoche zugeschaut.Da waren es zum angesprochenen Start der Live-Shows mit Thomas Anders als Gast-Juror äußerst dünne 1,31 Millionen Zuschauer, von denen sich grade mal 0,29 Millionen der klassischen Zielgruppe zuschreiben ließen. Die Marktanteil vone 5,8 Prozent insgesamt und 5,9 Prozent am Zielgruppen-Markt verdeutlichten die schwache Leistung. Doch gestern lief es, wie erwähnt, besser. Mit 1,54 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,0 Prozent konnte sich insgesamt gesteigert werden und auch die Zielgruppe präsentierte sich mit 0,38 Millionen Umworbenen und einem Anteil von 6,2 Prozent am entsprechenden Markt verbessert.Davon profitierte auch, das im Anschluss an die Primetime in der Vorwoche startete und nun mit Folge zwei startete. Am vergangenen Samstag schauten 0,76 Millionen Zuschauer und 0,26 Millionen Umworbene zu, gestern konnten noch 0,8 Millionen Gesamt-Zuschauer und identische 0,26 Millionen Zielgruppen-Zuschauer gehalten werden. Die Marktanteile fielen damit trotzdem von letzter Woche insgesamt 8,4 auf 6,3 Prozent und von 10,8 Prozent auf gestrige 7,2 Prozent.