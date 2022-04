Quoten knapp über der Grasnarbe: «Batwoman» muss weichen

TV-News

sixx wird die DC-Superheldin künftig nicht mehr ausstrahlen.

Erst in der vergangenen Woche war die DC-Seriebei der „Frauensenderin“ sixx in ihre zweite Staffel gestartet. Nach insgesamt sechs Folgen steht fest: Es geht nicht weiter. Immer dienstags waren drei Folgen am Stück zu sehen, doch bereits nach dem Auftakt war abzusehen, dass die Ausspielung auf Amazon Prime Video wohl viele Zuschauer gekostet hat. Beim Streamingdienst steht die zweite Staffel bereits seit September 2021 zur Verfügung.Bei sixx erzielte «Batwoman» mit den ersten drei Folgen Zielgruppen-Marktanteile von nur 0,1, 0,2 und 0,4 Prozent. Vor zwei Tagen wurden wenig bessere 0,5 Prozent markiert. Die weiteren beiden Folgen landeten bei 0,3 Prozent. Der Spartensender setzt in den kommenden statt auf Serien-Ware auf Spielfilme.Kommende Woche, 26. April, sind ab 20:15 Uhrundim Programm. Kurz nach Mitternacht werden beide Titel wiederholt, sodass auf die Ausstrahlung vonab kurz nach 23:00 Uhr entfällt. Die Serie spürte den desaströsen «Batwoman»-Vorlauf und erreichte nur Quoten von 0,7 und 0,4 Prozent. Am 3. Mai folgen die Filmeund, ehe für den 10. Maiundangekündigt sind.