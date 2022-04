Blockbuster-Battle

In diesem Battle kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Will Smith («Independence Day») und Bruce Willis («Glass»). Welcher Action-Held hat die Nase vorn? Oder holt sich am Ende The Rock die Krone?

(Sky Hits, 20:15 Uhr)Ein Videogame wird real: fantastische Family-Action mit Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan. Die Fortsetzung des Kinohits von 1995. - Beim Nachsitzen probieren vier Teenager im Schulkeller eine alte Gamekonsole aus. Als sie das Spiel starten, werden sie prompt in die abenteuerliche Dschungelwelt Jumanji gezogen - als ihre eigenen Spielfiguren (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan). Um zu überleben, muss das Quartett gegen wilde Tiere und fiese Fallen bestehen. Quotenmeter schrieb zum Kinostart vor fünf Jahren : „Wo viel Vorsicht ist, kann nie eine große Überraschung folgen – und so ist «Jumanji: Willkommen im Dschungel» als Film, der sich wenig traut, wahrlich keine Abenteuerkomödie, die lange im Gedächtnis haften bleibt. Aber für einen temporeichen Familiennachmittag im Kino, an dem sich Lacher und Action abwechseln, die Jüngsten etwas lernen und die Älteren über die Selbstironie schmunzeln, reicht es allemal.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Das Finale der "Eastrail 177"-Trilogie: David Dunn - ein Mann mit übermenschlichen Kräften - und der an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidende Kevin Wendell Crumb werden in eine psychiatrische Klinik gebracht. Dort arbeitet Dr. Ellie Staple mit Patienten, die behaupten, Superkräfte zu besitzen. Auch Elijah Price wird in der Einrichtung festgehalten - und sieht in der Ankunft von Dunn und Crumb die Chance, der Menschheit endlich die Existenz von Superhelden zu beweisen. Über Bruce Willis schrieb Quotenmeter in seiner Kritik Folgendes : „Als nachdenklicher, dauergeknickter Vigilante, der gerne glauben möchte, dass er so viel mehr ist, gibt Willis eine ruhige, verletzliche Darbietung ab.“Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 4IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Ein gigantisches UFO kommt der Erde immer näher. US-Präsident Whitmore und das Pentagon stehen der Situation ziemlich ratlos gegenüber - man will erst mal abwarten. Da lösen sich plötzlich kleine Flugkörper vom Mutterschiff und nehmen Kurs auf die Metropolen der Welt. Bald ist allen klar: Die Aliens planen eine Invasion. Als sie mit massiven Feuersalven angreifen, scheint das Schicksal der Erde besiegelt. Am Independence Day rüsten sich die Überlebenden zum Gegenschlag. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums blickte Quotenmeter im vergangenen Jahr auf den Will-Smith-Hit zurück : „Die großartigen Tricks (teilweise in Deutschland entstanden) können sich auch nach 25 Jahren noch sehen lassen. Die Story hingegen wirkt heute eher einfältig, zeugt aber von einer Zeit, als die Welt scheinbar noch einfacher gestrickt war.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7