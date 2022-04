Die Filme vom Samstag

Quotennews

Gleich drei Sender entschieden sich am Samstagabend für das volle Film-Programm. Wirklich gut, lief es nur bei einem.

Samstagabend und Primetime-Filme gehören auch in Zeiten von Netflix , Prime Video und Disney+ noch dazu. Zumindest setzen nach wie vor einige Sender, gestern drei, auf Spielfilme zum Wochenende. Bei Sat.1 lief gestern VOX schickte «Bad Moms» ► in die Primetime und RTLZWEI wollte es mitveruschen. Wirklich annehmbare Zahlen konnte lediglich einer der drei Sender einfahren und das sollte Sat.1 bleiben. Der Katastrophen-Film «The Day After Tomorrow» holte ordentlich 1,42 Millionen Zuschauer zum Bällchensender, der damit erreichte Marktanteil von 5,4 Prozent ist für einen Spielfilm am Samstagabend recht gut. Doch wirklich aufwerten konnte diese Leistung der Anteil der Zielgruppen-Zuschauer, die sich mit 0,58 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 9,4 Prozent stark präsentierten.Auf Platz zwei konnte «Bad Moms» bei VOX mit 0,81 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 3,0 Prozent nachziehen. Auch hier wurde die Gesamtleistung von ordentlichen 0,43 Millionen Umworbenen und einem guten Marktanteil von 6,9 Prozent aufgemöbelt. Noch bevor die Reichweiten der RTLZWEI-Primetime genannt werden, schiebt sich der zweite Film des Abends bei Sat.1,, noch auf Platz drei. Mit 0,64 Millionen Zuschauern konnten etwas weniger als die Hälfte der Zuschauer aus dem 20:15 Uhr-Programm gehalten werden, der Marktanteil blieb ab 22:50 Uhr bei 4,8 Prozent stehen. Die Zielgruppe rutschte auf 0,22 Millionen Fernsehende und einen Marktanteil von 6,0 Prozent.Den schwächsten Abend markierte klar RTLZWEI und Platz vier konnte nicht mal die Primetime einstreichen.holte ab 22:20 Uhr 0,59 Millionen Zuschauer nach Grünwald. «Die Wutprobe» schaffte in der Primetime lediglich 0,43 Millionen. Damit steigerte der spätere Film bei RTLZWEI den Marktanteil von erschreckenden 1,6 Prozent auf 3,1. Die Zielgruppe präsentierte sich identisch, denn von 0,22 Millionen Umworbenen steigerte sich der Grünwald-Sender auf 0,33 Millionen am späten Abend. Der damit verbundene Marktanteil sprang damit von 3,5 auf 6,4 Prozent.