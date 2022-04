«Magnum P.I.» und «New Amsterdam» kommen zu RTL+

TV-News

Die beiden Shows feiern mit jeweils neuen Staffel Deutschlandpremiere beim Streamingdienst von RTL. Für RTL+-Zuschauer geht es am 01. Mai los.

Wenn es linear nicht läuft, ab zu den Streamingdiensten. So oder so ähnlich könnte sich der Weg vonundbeschreiben lassen. Von 2019 bis 2020 versuchte sich «New Amsterdam» bei VOX und vorerst lief es mit stets über eine Million Zuschauern sogar recht gut. 2020 kam das Format dann in den späten Mittwoch zurück, doch die Reichweiten aus 2019 konnten nie wieder erreicht werden. Also verschwand man in Richtung VOXup und sogar Super RTL schaffte es bei VOX nach dem Start 2019 sogar noch auf Folgen bis ins Jahr 2021, doch auch hier konnten einzig die Episoden aus dem ersten Jahr wirklich ordentliche Reichweiten generieren.Was passiert also mit den vierten Staffeln von «Magnum P.I.» und «New Amsterdam»? Sie werden ihre Premieren bei RTL+ feiern. Ab dem 01. Mai gibt es also die ersten Einblicke in zehn neue Folgen von «Magnum» und elf neue «Amsterdam»-Episoden. Bei ersterem geht es darum, dass es auf Hawaii nicht nur beruflichen Wirbel zu bewältigen gilt, auch die Privatleben der Protagonisten gilt es zu bewältigen. Higgins ist noch immer in Kenia, wenn auch eine Nachricht vom MI6 für ein schnelles Rückkehren nach Hawaii sorgen soll. Zwischen NBCUniversal und CBS laufen in den USA bereits Verhandlungen über eine fünfte Staffel des Formats.Diese fünfte Staffel ist bei «New Amsterdam» bereits eine sichere Sache. Doch ab dem 01. Mai geht es bei RTL+ erstmal um Staffel vier. In der komm mit Dr. Veronica Fuentes eine neue Ärztin ans Krankenhaus. Dort soll die sie ordentlich aufräumen und eine Sanierung anstreben. Keine Sorge, Dr. Max Goodwinn wird Helen Sharpe endlich seine lang gehegten Gefühle eingestehen, wenn auch eine unüberwindbare Hürde auf die beiden Turteltauben wartet.