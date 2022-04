«Die Geissens» können Aufwärtstrend nicht fortsetzen

Quotennews

Diesmal performte die erste Folge der Doppelausgabe ein wenig stärker. Die Millionärsfamilie blieb aber unterhalb der Sieben-Prozent-Marke.

Weiter wie geschnitten Brot läuft es fürim Programm von RTLZWEI . Wie seit Beginn des Jahres bekam das Publikum auch am Montagabend wieder eine Doppelfolge präsentiert, in der die Millionärsfamilie auf die Expo in Dubai begleitet wurde. „Beginn einer neuen Ära Teil 1“ wollten um 20:15 Uhr 0,91 Millionen Zuschauer nicht verpassen, von denen 0,46 Millionen der klassischen Zielgruppe angehörten. Den zweiten Teil der neuen Ära verfolgten ab 21:15 Uhr 0,88 Millionen Zuschauer, darunter 0,45 Millionen Umworbene.Die Marktanteile auf dem Gesamtmarkt bewegten sich bei ordentlichen 3,2 sowie 3,3 Prozent, in der Zielgruppe wies die AGF diesmal Einschaltquoten in Höhe von tollen 6,9 und 6,7 Prozent aus. Damit setzte sich der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen jedoch nicht fort, am Ostermontag standen 6,1 und 7,5 Prozent zu Buche, während eine Woche zuvor 5,8 und 6,3 Prozent in der Zielgruppe markiert wurden.Im Anschluss sendete RTLZWEI eine Wiederholung der Doku-Soap, die erstmals im April 2020 auf Sendung ging. „Herzschmerz: Jezz und Krümel stehen vor einer schweren Entscheidung“ verfolgten damals ab 21:15 Uhr 0,83 Millionen, was soliden Marktanteilen von 2,7 und 5,2 Prozent entsprach. Diesmal kam die Verwertung auf 0,42 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 2,8 respektive mäßigen 3,8 Prozent.