Podstars

In diesem Podcast kommen die Stars der Branche zu Jan Müller.

Der Podcastvon Spotify verfolgt das Ziel, mit Musikern und Musikerinnen substanzielle Gespräche zu führen. Die Besonderheit dieser Interviews ist, dass sich Gespräch von den typischen Fragen eines herkömmlichen Interviews abhebt. Angestrebt wird in allen Folgen ein persönliches Gespräch. Dieses Gespräch reflektiert dem Zuhörer das Werk und das Leben Musiker beziehungsweise Musikerinnen.Authentische Gespräche zu führen, welche die Zuhörer fesseln, erfordert viel Erfahrung. Die Interviews mit den Gästen in seinem neuen Podcast Viertausendhertz führt Jan Müller. Laut eigener Aussage hat er sein ganzes Leben lang davon geträumt, Musiker und Musikerinnen zu interviewen. Er ist seit 25 Jahren Bassist bei der Band Tocotronic und kann sich gut in die Künstler, die er befragt, hineinversetzen. Seine Gäste wählt Jan Müller selbst aus. Er lädt nicht nur Solo-Musiker und Solo-Musikerinnen, sondern auch komplette Bands ein. Den Interviewer interessiert sich unter anderem dafür, wie es bei anderen Bands läuft und wodurch sich die verschiedenen Bands unterscheiden.Die Zuhörer dürfen sich auf von Respekt und Interesse geprägte authentische Gespräche freuen. Jan Müller hofft zudem, dass trotz der aus Musikerperspektive geführten Gespräche auch anderer Zuhörer davon einen Nutzen haben. Zu jeder Folge ist eine Beschreibung vorhanden, die den User darüber informiert, was ihn erwartet. Die Besonderheit an diesem Podcast ist, dass die Zeit der Gesprächsführung zeitlich nicht limitiert ist. Jan Müller durchforstet gemeinsam mit seinen Gästen die musikalischen Werke und schaut, welche spannenden Themen sich für ein Interview bieten.Die von Jan Müller geführten Gespräche werden im Turnus von 3 Wochen online veröffentlicht und sind mit einem Klick auf die Schaltfläche Folgen sichtbar. Voraussetzung, um die Interviews und die Playlist anzuhören, ist eine kostenlose Registrierung.Zu jeder Folge gibt es als Ergänzung eine Playlist mit jeweils 10 Titeln der von Jan Mueller befragten Künstler und Künstlerinnen. Jedes Gespräch dauert so lange, wie es die verfügbare Discografie des befragten Musikers/Musikerin zulässt. Die im Gespräch erwähnten Songs sind alle in der Playlist hörbar.