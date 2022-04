Amazon schickt «Die Discounter» in eine zweite Runde

TV-News

Die Dreharbeiten der Arbeitsplatz-Mockumentary haben begonnen, die neuen Folgen sollen noch in diesem Jahr bei Prime Video erscheinen.

Amazons Streamingsparte Prime Video hat den Drehbeginn und damit eine zweite Staffel der im vergangenen Jahr gestarteten Mockumentary-Seriebestätigt. Aktuell finden die Dreharbeiten der Pyjama-Pictures-Produktion statt, für die Christian Ulmen und Carsten Kelber als Produzenten fungieren. Für das Drehbuch zeichnen Oskar Belton, Emil Belton und Bruno Alexander von "Kleine Brüder" verantwortlich, die auch die Regie und den Schnitt der Amazon-Serie übernehmen. Max Mattis (Kleine Brüder) fungiert als Producer, Katrin Weikart als Buch-Producer.Die neuen Episoden erzählen den Alltag im Feinkost Kolinski in Altona weiter. Bei allen Konflikten im und um das Team von Filialleiter Thorsten Kruse (Marc Hosemann) wird schnell klar: Es gibt wieder massenhaft Chaos- und Schockmomente. Der Filialleiter steht schwer unter Druck. Der Umsatz ist im Keller, das Gesundheitsamt rückt an, und schließlich setzt ihm seine Chefin noch die Pistole auf die Brust. Auch diverse Liebesbeziehungen im Markt sorgen für ordentlich Stress. Als wenn das nicht schon genug Konfliktpotenzial hätte, herrscht weiter ständig Ärger mit den anderen Kolinski Filialen. Der ewige Streit gipfelt beim Sommerfest in einem absoluten Höhepunkt.Vor der Kamera stehen unter anderem wieder Marc Hosemann als Thorsten, Bruno Alexander als Titus, Klara Lange als Pina, Ludger Bökelmann als Peter, Rapperin Nura Habib Omer als Flora, Marie Bloching als Lia, Merlin Sandmeyer als Jonas, David Ali Rashed als Sammy, Doris Kunstmann als Frau Jensen und Wolfgang Michael als Wilhelm. Als Gaststars sind Frederick Lau und Kida Khodr Ramadan angekündigt.