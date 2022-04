«Kommissarin Lucas» erhält zwei neue Fälle

TV-News

Ulrike Kriener steht als Neu-Nürnbergerin ab Freitag für die Filme Helden wie wir" und "Finale Entscheidung" vor den ZDF-Kameras.

Ulrike Kriener spielt seit fast 20 Jahren die Kriminalhauptkommissarin Ellen Lucas in der ZDF-Reihe, die zuletzt von Regensburg nach Nürnberg versetzt wurde. Am Samstag, 30. April, ermittelt sie dort in „Goldrausch“ ihren zweiten Fall in der fränkischen Metropole. Doch noch bevor es zur Ausstrahlung des Films kommt, der in weiteren Rollen mit Claudia Kottal, Sebastian Schwarz, Burghart Klaußner, Maximilian Brückner, Johannes Klaußner und Amelie Kiefer besetzt ist, hat das Zweite Deutsche Fernsehen bekannt gegeben, dass zweite weitere Filme demnächst gedreht werden.Ab Freitag, 22. April, entstehen in Nürnberg und München die beiden Folgen „Helden wie wir“ und „Finale Entscheidung“ (jeweils Arbeitstitel). Bei beiden Filmen führt Thomas Berger Regie, der auch das Drehbuch zu „Helden wie wir“ verfasst hat. Darin steht Ellen Lucas vor einem scheinbar klaren Fall: Eine Frau hat sich im Zug in einen Streit eingemischt und musste auf dem nächsten Bahnsteig für ihre Zivilcourage mit dem Leben bezahlen. Doch Lucas folgt unbeirrt den vielen, kleinen Spuren, die zu der verhängnisvollen Begegnung von Tätern und Opfer geführt haben.Die Geschichte von „Finale Entscheidung“ stammt von Christian Jeltsch. Darin ahnt Ellen Lucas nicht, dass die aufgefundene Leiche sie in ein Netz aus Lügen führen wird, das gesponnen wurde, um einen Fehler des Verfassungsschutzes zu vertuschen. Ein alter Kollege (Rainer Bock) unterstützt ihre Ermittlungen.Die Dreharbeiten der Olga-Film-Produktionen dauern voraussichtlich bis 4. Juli, als Produzentin fungiert Ulli Weber. Die Sendetermine stehen noch nicht fest.