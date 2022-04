Aziz Ansaris Regiedebüt liegt auf Eis

Kino-News

Das Unternehmen Searchlight Pictures wurde in einer Stellungnahme nicht konkret.

Die Disney-Tochter Searchlight Pictures hat das Regiedebüt des Schauspielers und Komikers Aziz Ansari,auf Eis gelegt. Neben Bill Murray und Seth Rogen sollte er als Hauptrolle in dem Stück fungieren. Unterdessen hat das Studio einen Brief herausgeben, aus dem das Fachblatt „Variety“ zitiert. Das Unternehmen berufe sich auf eine kürzlich erhobene Beschwerde."Wir sind Ihnen allen sehr dankbar für alles, was Sie in dieses Projekt investiert haben. Wir hoffen, dass wir die Produktion wieder aufnehmen können und [wir] arbeiten mit Aziz und [dem Produzenten Youree Henley] zusammen, um den Zeitpunkt dafür festzulegen", heißt es in dem Brief. "Die Produktion wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen Details über die Wiederaufnahme mitzuteilen, und wir werden Sie informieren, sobald wir mehr Informationen haben."Eine mit der Produktion vertraute Person sagt, dass die Beschwerde nicht gegen Ansari gerichtet war. Der «Master of None»-Star wurde von der Quelle so beschrieben, dass er erschöpfend mit dem Produktionspartner Henley zusammenarbeitet, um sowohl die Beschwerde anzugehen als auch die Produktion voranzutreiben.