3 Quotengeheimnisse

Die kleinen Fernsehstationen, die in der dritten und vierten Reihe standen, setzten über Ostern auf zahlreiche Specials und Sonderprogrammierungen.

Der Fernsehsender ProSieben Maxx strahlte an Karfreitag keine Familienfilme oder Actionstreifen aus, sondern servierte seinen Zuschauern ein Marathon von insgesamt sieben Filme des Franchises. Darunter waren Filme wie „Der elfte Stürmer“. Zwischen 08.05 und 22.25 Uhr erwies sich dieses Programmangebot als effektiv, immerhin sicherte man sich 0,13 Millionen Zuschauer und genau ein Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen waren zwar nur 70.000 Menschen dabei, aber man konnte sich über außergewöhnliche zweieinhalb Prozent Marktanteil freuen.Trotz riesigen Archives, die RTL vorzuweisen hat, wiederholte man eine alte Scripted-Reality, die zwischen 05.55 und 14.40 Uhr gesendet wurden, und ein Schuss in den Ofen war. Zwar schalteten 0,52 Millionen Zuschauer ein, doch mit neun Prozent war die Ausbeute recht mau. Richtig enttäuschend ist das Bild bei der jungen Generation: Lediglich 90.000 Menschen waren im Schnitt dabei, sodass man auf 6,5 Prozent Marktanteil kam.Mit Ausnahme der NHL-Übertragung, bei der ProSieben Maxx lediglich 0,5, 0,7 und 0,7 Prozent Marktanteil erreichte, setzte die Fernsehstation zwischen 03.55 und 03.00 Uhr fast den gesamten Ostersonntag auf das Gordon Ramsay-Format. Doch was soll man sagen? Im Schnitt hatten man zwar nur 0,07 Millionen Zuschauer, aber 0,9 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen hätte es schlechter laufen können. Denn mit 0,03 Millionen Zuschauern waren sogar noch 1,5 Prozent Marktanteil drin.