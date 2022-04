Joko & Klaas besiegen zum Auftakt ihren Arbeitgeber

Quotennews

Die Premiere von «Joko & Klaas gegen ProSieben» ließ ProSieben trotz der Niederlage jubeln, denn die Sendung fuhr eine sehr gute Einschaltquote von 16,3 Prozent in der Zielgruppe ein.

Die vergangene-Staffel war quotentechnisch sehr erfolgreich und mündete in einer besonderen Weihnachtsausgabe, die „on Ice“ stattfand und sagenhafte 19,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe markierte – der bisher beste Werte der Produktion aus dem Hause Florida TV. Das erste Duell der nunmehr siebten Staffel konnte das Entertainer-Duo Winterscheidt und Heufer-Umlauf für sich entscheiden, weswegen am heutigen Mittwoch die Primetime bei ProSieben mit einem 15-minütigenbeginnt.Die Show, die bis 23:10 Uhr dauerte, verfolgten am Dienstagabend 1,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon jedoch „nur“ 0,99 Millionen der werberelevanten Zielgruppe angehörten. Für gewöhnlich schaffen die beiden Komiker den Sprung über die magischen Millionen-Marke. Auf dem Gesamtmarkt verbuchten Joko und Klaas einen guten Marktanteil von 6,0 Prozent, bei den Umworbenen waren starke 16,3 Prozent drin. Die entspricht dem Niveau des Auftakts der vergangenen Herbststaffel und liegt zwei Punkte über dem Auftakt der vorherigen Frühjahrstaffel 2021.Im weiteren Verlauf des Abends bestückte Klaas Heufer-Umlauf im Zusammenspiel mit Sidekick Jakob Lundt ohne Joko Winterscheidt das Programm.behielt im Anschluss noch 0,52 Millionen Zuschauer, die Comedy-Sendung verbuchte ordentliche 4,4 Prozent Sehbeteiligung auf dem Gesamtmarkt. 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für eine Einschaltquote von guten 13,1 Prozent. Dank des erfolgreichen Vorprogramms konnte sich die Late-Night-Show aus dem Quotentief hieven, in das man zuletzt wegen «Lucky Stars» gefallen war.