Netflix verliert weltweit 0,2 Mio. Kunden

Mit einer günstigen Version könnte man neue Märkte erschließen wollen.

Die Zahlen sind zwar gut, aber zuletzt büßte Netflix die Gunst der Zuschauer ein. In den nordamerikanischen Ländern verlor man 600.000 Kunden, in Europa musste man sich von 300.000 Abonnenten verabschieden und auf 400.000 weniger Kunden kam das Unternehmen im lateinamerikanischen Raum. Nur im asiatischen Raum legte man um 1,1 Millionen Abonnenten zu, sodass man unterm Strich auf einen Verlust von 200.000 Zahler kommt. Im Januar berichtete Netflix, dass es Ende 2021 221,84 Millionen Abonnenten hatte. Während des Dreimonatszeitraums, der am 31. März endete, fiel die Gesamtzahl laut Netflix auf 221,64 Millionen Abonnenten."Wir müssen konkurrieren, und wir müssen unseren Kerndienst weiter verbessern, nämlich Fernsehserien, Filme und jetzt auch Spiele, die die Leute wirklich lieben", sagte Co-CEO und Chief Content Officer Ted Sarandos während der aufgezeichneten Gewinnpräsentation des Unternehmens, die nach der Veröffentlichung der Finanzdaten am Dienstag veröffentlicht wurde. "Das ist es, worauf wir uns wirklich konzentrieren, und das ist eine Sache, in der wir das Geschäft weiter ausbauen können. Wir haben darüber gesprochen, dass wir in einigen dieser Kernmärkte eine hohe Durchdringung mit Nutzern haben, was bedeutet, dass es schwieriger ist, sie dazu zu bringen, Netflix beizutreten, wenn sie bereits Netflix nutzen. Wir müssen also verschiedene Modelle entwickeln, um die Nutzung effektiver zu monetarisieren."Co-CEO Reed Hastings sagte, dass Netflix derzeit die Einführung von kostengünstigeren, werbefinanzierten Streaming-Tarifen prüft, etwas, das der Streaming-Mogul schon lange ablehnt. Hastings wies auch darauf hin, dass das Vorgehen gegen die Weitergabe von Passwörtern Netflix dabei helfen wird, Abonnenten zu gewinnen, die es technisch gesehen bereits hat: "Sie lieben den Service, wir müssen nur noch bezahlt werden."Das Betriebsergebnis wurde mit 1,97 Milliarden US-Dollar und einer operativen Marge von 25,1 Prozent angegeben. Netflix hatte einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar für das Quartal. "Wir werden die Ausgaben für Inhalte im Vergleich zu den Vorjahren weiter erhöhen", sagte Sarandos. "Das Wichtigste ist jedoch die Wirkung des Programms. Und wir konzentrieren uns wirklich darauf, sicherzustellen, dass die Wirkung des Programms weiterwächst. Wir sollten in der Lage sein, in den nächsten zehn Jahren mehr für unser Geld zu bekommen, im Vergleich zu dem, was wir selbst getan haben, und im Vergleich zum Markt."