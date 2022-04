Primetime-Check

Konnten Robert De Niro und Sylvester Stallone bei Kabel Eins überzeugen? Wie viele Menschen sahen den «Tatort» im Ersten? Hatte «Die Höhle der Löwen» bei den Privaten die Nase vorne?

Das Erste sendete am Ostermontag mitden neuesten Krimi aus Frankfurt, den 8,07 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht verpassen wollten. Darunter befanden sich 1,40 Millionen 14- bis 49-Jährige, die 20,0 Prozent dieses Marktes ausmachten. Insgesamt markierte die blaue Eins eine Einschaltquote von 27,6 Prozent. Im Anschluss sahennoch 2,59 Millionen Zuschauer, die Marktanteile stürzten auf 13,1 und 4,9 Prozent. Das ZDF war mitbei 3,58 Millionen gefragt,undverfolgten dann 4,50 und 1,10 Millionen. Auf dem Gesamtmarkt belegte der Mainzer Sender 12,2, 17,1 und 6,1 Prozent, bei den Jüngeren standen 4,9, 9,2 und miese 1,6 Prozent auf der Uhr.ProSieben sendete die Free-TV-Premiere von, die 1,07 Millionen Zuschauer einschalteten. Mit 3,9 Prozent Marktanteil bei allen und 9,6 Prozent bei den Jüngeren traf man den Senderschnitt.war bei Kabel Eins im Programm. Den Spielfilm verfolgten 0,74 Millionen ab Dreijährige, darunter 0,31 Millionen Umworbene. Mit Marktanteilen von 2,7 respektive 4,7 Prozent lief es für den Sender leicht unterdurchschnittlich. Sat.1 hatte erneut, das Publikum allerdings weniger und so schalteten nur 0,58 Millionen ein. In der Zielgruppe erreichte der Bällchensender lediglich 4,5 Prozent Marktanteil.war bei RTL bei 1,28 und 1,24 Millionen gefragt, die Doppelfolge verbuchte Einschaltquoten von mageren 4,4 und 4,5 Prozent beim Gesamtpublikum und miesen 4,3 und 4,6 Prozent bei den werberelevanten Sehern. Deutlich besser lief es für VOX.unterhielten 1,82 Millionen Zuschauer und belegten damit starke Marktanteile von 6,9 respektive 13,1 Prozent. Zwei-Ausgaben kamen bei RTLZWEI auf 0,77 und 0,91 Millionen Zuschauer, die Marktanteile stiegen von 2,6 auf gute 3,4 Prozent. Mit 0,42 und 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Grünwalder TV-Station tolle 6,1 und 7,5 Prozent Sehbeteiligung in der für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauerschaft.