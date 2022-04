Netflix will mit Werbung weiter wachsen

US-Fernsehen

Jahrelang sträubte sich das Unternehmen, die Werbeindustrie in den Streamingdienst aufzunehmen. Das könnte sich nun ändern.

Der aus Los Gatos stammende Streamingdienst Netflix hat vergleichsweise ernüchternde Quartalszahlen vorgelegt. Trotz Preiserhöhungen entwickelte sich der Umsatz nicht besonders, weshalb man nun – ähnlich wie Disney – andere Vertriebswege erschließen muss. Die Ausarbeitung einer Werbestrategie könnte Monate dauern, sagte Reed Hastings, Co-CEO von Netflix, während eines Investorentreffens, "aber stellen Sie sich vor, dass wir sehr offen dafür sind, noch niedrigere Preise mit Werbung als Wahlmöglichkeit für die Verbraucher anzubieten."Das Unternehmen kündigte seine Absicht an, nur wenige Wochen vor Beginn der jährlichen Upfrontsaison der Branche, in der die US-Fernsehsender versuchen, den größten Teil ihres Werbeinventars für den nächsten Programmzyklus zu verkaufen, um Werbung zu werben. Nur wenige Käufer erwarten, dass Netflix plötzlich mit Disney, Fox, NBCUniversal, Warner Bros. Discovery und Paramount Global um Werbedollar konkurrieren wird.Das Unternehmen würde sich der Jagd nach Werbeeinnahmen anschließen, die andere Streamer bereits begonnen haben. HBO Max , Teil des neu fusionierten Unternehmens Warner Bros. Discovery, hat sich bereits bereit erklärt, vor einigen HBO-Filmen Werbung zu schalten. Disney+ hatte schon angekündigt, dass es eine werbegestützte Ebene einführen will und wird wahrscheinlich zu Beginn der Upfrontsitzung weitere Einzelheiten bekannt geben. Hulu hat begonnen, sich an lokale und regionale Werbekunden zu wenden, nicht nur an die großen nationalen Vermarkter, die von den großen Medienunternehmen umworben werden.