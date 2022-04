«All Together Now» findet Starttermin

TV-News

Melissa Khalaj moderiert die „große Primetime-Party“ ab Ende Mai.

Noch bevor die neue Sat.1-Showüberhaupt in die Nähe der Ausstrahlung kam, mussten die Verantwortlichen umplanen, denn eigentlich sollte Comedian und Ex-Sat.1-Gesicht Luke Mockridge die Show moderieren. Aufgrund einer ausführlichen Recherche des ‚Spiegels‘ weitete Mockridge seine TV-Pause aber auf dieses Jahr aus ( Quotenmeter berichtete ) und so musste ein Ersatz für die Musikshow her, der in Person von Melissa Khalaj gefunden wurde. Diese lädt ab dem 27. Mai jeden Freitag um 20:15 Uhr zur „großen Primetime-Party“ ein, wie es in einer Mitteilung des Bällchensenders heißt.In «All Together Now» müssen Kandidaten mit ihrem Gesang eine Jury, die sich aus 100 Musik-Profis aus Rock, Pop oder Oper zusammensetzt, überzeugen. Nur wer am Ende nahezu alle 100 Juroren begeistert, gewinnt das Preisgeld von 10.000 Euro und damit die Show. Den Sängern bleiben jeweils 100 Sekunden, um die 100 Juroren, darunter Musiker wie Graham Candy, Linda Teodosiu und Jazzy Gudd, Vocal-Coaches wie Pamela Falcon, Rapper MC Fitti oder der Star-Geiger Igor Epstein, zu überzeugen. Je mehr zum Aufstehen und Mitsingen bewegt werden können, desto größer ist die Chance auf den Gewinn.„Diese Show ist überwältigend. 100 unterschiedliche Persönlichkeiten. Jede:r bringt seine Expertise in diese Show und bereichert sie. Wenn die Juror:innen dann auch noch alle voller Begeisterung mitsingen, ist das Gänsehaut pur“, so Melissa Khalaj über die Show, die von Endemol Shine Germany produziert wird.