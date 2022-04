Hochspannung und Wrestling: Die Juni-Highlights bei Warner TV Serie

TV-News

Es geht von neuen Folgen «Seal Team» über deutsche TV-Premieren von «Treadstone» bis «All Elite Wrestling». Warner TV Serie läuft im Juni ordentlich heiß.

Warner TV Serie läutet ab dem 16. Juni die fünfte Staffelein. Jeweils an Donnerstagen werden zur Primetime Doppelfolgen in deutscher Erstausstrahlung gezeigt. Inhaltlich beginnt die fünfte Staffel von «Seal Team» damit, dass sich Team Bravo in einer vermeintlichen Trainingsübung wiederfindet. Diese Übung stellt sich jedoch schnell also wirkliche und gleichzeitig verdeckte Mission heraus und es gilt einen Waffenexperten zu befreien. Nicht minder spannend wird es beim «Bourne»-Spin-Offzugehen. «Bourne»-Fans wird «Treadstone» bereits ein Begriff sein, in dem geheimen CIA-Programm geht es darum, Rekruten zu nahezu übermenschlichen Attentätern auszubilden.Veränderte Persönlichkeit, gelöschte Erinnerungen und kein Moralkodex inklusive. Staffel eins von «Treadstone» läuft im Juni ebenfalls donnerstags in der Primetime bei Warner TV Serie jeweils in Doppelfolgen. Das Staffelfinale findet am 09. Juni statt. Außerdem kann sich bei Warner TV Serie über neuen Wrestling-Stoff gefreut werden.kommt im Juni mit weiteren Folgen immer freitags um 22:30 Uhr ins Programm. Die jeweiligen deutschen TV-Premieren halten actiongeladene Matches, bekannte Gesichter aus der Wrestling-Szene, spannende Hintergrundhandlungen und exakte Kampfanalysen bereit.Mit den Ausstrahlungen im Juni sendet Warner TV Serie die neuen Folgen nur wenige Tage nach der US-Ausstrahlung und Fans können sich das Programm wahlweise auch im Originalton anschauen. Kommentiert wird von Günter Zapf und Mike Ritter. Damit nicht genug, Warner TV Serie holt auchins Programm. Immer Montagnacht wird es bei Warner TV Serie eine neue Folge geben, bereits um 20:15 Uhr kann diese jedoch Online schon gesehen werden.