«Der König von Palma» bricht ein

Quotennews

Der zweite Mallorca-Abend bei RTL war kein Lichtblick. Zwischen Folge eins und vier der Ballermann-Serie liegen fast 900.000 Zuschauer.

Obwohl die Seriebereits seit fast zwei Monaten beim Streamingdienst RTL+ verfügbar ist, verzeichnete die mit Henning Baum besetzte Serie im linearen Fernsehen ordentliche Werte. Die beiden ersten Folgen erreichten am Karfreitag 2,12 und 1,99 Millionen Zuschauer und belegten damit einen Marktanteil von 7,9 und 7,5 Prozent. In der Zielgruppe war das Ergebnis mit 10,0 und 9,0 Prozent Sehbeteiligung jedoch ausbaufähig. Dort schalteten nur etwas mehr als eine halbe Million Umworbene ein.Am Ostermontag standen nun die Folgen drei und vier, die die Episodentitel „A larga distancia“ und „Padres“ trugen. Die Reichweiten fielen allerdings deutlich niedriger aus: Nur noch 1,28 und 1,24 Millionen Zuschauer schalteten ein. Aus der Zielgruppe stammten 0,30 Millionen, ab 21:15 Uhr waren 0,31 Millionen dabei. Der Gesamtmarktanteil lag mit 4,4 und 4,5 Prozent deutlich unterhalb des Senderschnitts. Auch die ausgewiesenen Quoten von 4,3 und 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steuerten in den roten Bereich. Im Anschluss sendete RTL das Doku-Formatund die Wiederholung von, die bereits am Freitag das Folgeprogramm bildete. Die Mallorca-Sendungen sahen 1,28 und 0,61 Millionen. Die Marktanteile wurden mit 6,2 und 5,5 Prozent bei allen beziffert, in der Zielgruppe standen mäßige 7,8 und 7,1 Prozent zu Buche.Im Vorfeld der Primetime setzte der Kölner Sender aufund stellte „die neuen Bauern“ vor. Inka Bause begrüßte ab 19:05 Uhr 2,38 Millionen Zuschauer, von denen aber nur 0,45 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahre waren. Auf dem Gesamtmarkt erzielte RTL damit gute 10,9 Prozent Marktanteil, für die Zielgruppe wurde eine Einschaltquote von unterdurchschnittlichen 10,4 Prozent ausgewiesen. Es lässt sich konstatieren, dass RTL am Ostermontag die jüngeren Zuschauer fehlten.