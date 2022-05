Micky Beisenherz und Oliver Polak: Hinter der Paywall gibt es wenig Applaus

Interview

Die Satiriker Beisenheiz und Polak waren zunächst bei der Amazon-Tochter Audible mit „Juwelen im Morast der Langeweile“ zu hören, nun starteten Sie „Friendly Fire“ bei Spotify & Co.

Wir bringen die Erfahrungen von vier Jahren Kleinkunst hinter der Paywall mit, sind also im Miteinander geübt. Davon abgesehen verbürgen wir uns für unser Erfolgskonzept: Oli lässt die Hosen runter und man kann mir dabei zuhören, wie ich panisch versuche, sie wieder hochzukriegen.Und nur wenn du neue Wege gehst, wirst du neue Erfahrungen machen. Wir möchten dieser neue, morsche Weg sein. Wir möchten neben Kirchengang und „Tatort“ das nächste deutsche Sonntagsritual etablieren.Wir sind Zirkusseelöwen. Hinter der Paywall gibt es wenig Applaus. Die Gummibälle auf unseren Nasen sollen sich ab jetzt wie Discokugeln für alle drehen.Und wir haben gesehen, was Jeff Bezos sich für Hemden kauft. Da war uns klar: Dieser Mann könnte auch für uns zum Problem werden.Micky Beisenherz: Der WDR hat besonnen reagiert und Platz für neue Quizshows geschaffen. Ich finde das sehr serviceorientiert. Neues erschreckt Zuschauer ja auch oft.Die Dinge sind manchmal begrenzt. That‘s life. Life is life. Zehn Folgen machen zu dürfen war spitzenmäßig.Die Vielfältigkeit der Dinge ist meine Liebe. Ich arbeite sehr gerne mit Micky, da es sich nie wie Arbeit anfühlt und er der beste Podcast-Partner ist, den man sich vorstellen kann. Bei jedem Thema geht er mit.Yes. „Sorry für gar nichts“ ist der Name der Show.Wir schlafen halt noch weniger. Beziehungsweise es fehlt mindestens ein Bier im Pool danach. Das ist bitter. Inhaltlich nur so viel: Ein Diamant glänzt durch eine hohe Dichte.Paviane auf dem Arbeitsweg begegnen einem in Köln-Mülheim ja eher selten.Möglicherweise all das kombiniert. Wobei: Die Promis waren schon toll. Die Konflikte hatten teilweise fast etwas Zivilisiertes. Auch bei RTL war man verstört.„Apokalypse & Filterkaffee“ werde ich noch machen, wenn ich alles andere schon beendet habe. Ich sende aus dem Heim weiter. Last man sending. Da bin ich mein innerer Robin Williams. „Good Morning, Wahnsinn.“Nein. Die Gedanken sind frei.Sehen Sie, und ich darf wieder hinterherräumen.