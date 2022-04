VOX setzt «Tonis Welt» im Juni fort

TV-News

Der Spin-off von «Club der roten Bänder» kehrt mit sechs neuen Folgen zurück. Beim Streamingdienst RTL+ stehen die Episoden vorab zu Verfügung. Außerdem liefern Mälzer und Henssler wieder ab.

Im vergangenen Frühjahr holte VOX seinen einstigen Erfolg, der einst bis zu über 18 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfahren konnte, in Form des Spin-offsins Programm zurück. Der ganz große Erfolg blieb damals allerdings aus, stattdessen fuhr der Sender mit der roten Kugel zwischen April und Mai 2021 zwischen 4,6 und 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Die durchschnittliche Gesamtreichweite belief sich auf 1,32 Millionen Zuschauer. Sicherlich würde VOX diese oder gar noch höhere Werte mit der zweiten Staffel gerne wieder sehen. Nun hat der Kölner Sender einen Starttermin für die mit Amber Bongard, Ivo Kortlang und Armin Rohde besetzte Serie gefunden.Demnach zeigt VOX die sechs neuen Ausgaben ab dem 8. Juni immer mittwochs ab 20:15 Uhr. Beim Streamingdienst RTL+ erscheinen die Episoden bereits vorab, dort kann man die neuen Geschichten von Toni, Valerie und Dr. Schmieta ab dem 25. Mai sehen. In der Bantry-Bay-Produktion stehen nun die Fragen im Raum, ob Toni und Valerie wieder zusammenfinden werden und ob Valerie ihr Kind bekommt. Außerdem hat Schmieta mit seiner Parkinson-Krankheit zu kämpfen.Außerdem kehrtins Programm zurück. VOX präsentiert am Sonntag, 22. Mai, eine neue Ausgabe der Show, die im vergangenen Jahr zweimal getestet wurde und vor allem im September bei der Premiere mit 11,1 Prozent Marktanteil bei den werberelevanten Sehern zu überzeugen wusste. In der Sendung treten die beiden Fernsehköche, Tim Mälzer und Steffen Henssler, in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferservice gegeneinander an. Die beiden Köche wissen aber nicht, für wen sie kochen müssen. Wer die Bestellung aufgegeben hat, erfahren sie erst bei der Übergabe ihrer Gerichte an der Haustür, denn die beiden Spitzenköche liefern ihre Gerichte selbst aus. Die hungrigen Besteller werden am Ende zur Jury und bewerten, wer die Vorlieben der unterschiedlichen Kunden am präzisesten getroffen hat. Zwischendurch erhalten Mälzer und Henssler prominente Laufkundschaft in ihrem Start-up-Lieferservice. Das Format wird von Endemol Shine Germany produziert. Diesmal müssen sie nicht nur ein Gericht kochen, sondern ein ganzes Drei-Gänge-Menü. Bei der zweiten Bestellung gibt es weder Platz für Spekulationen noch kreativen Spielraum. Die Besteller wünschen sich ausdrücklich Pizza.