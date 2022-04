Primetime-Check

«Mario Barth deckt auf» schlug sich vermutlich wieder solide? Wie lief die Spielshow «Da kommst Du nie drauf!».

Das ZDF sicherte sich am Mittwoch mitund demdie Marktführung. 3,51 und 4,40 Millionen Zuschauer waren dabei, die Marktanteile beliefen sich auf 13,6 und 18,4 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 6,2 und 10,1 Prozent ermittelt. Die Premiere vonwar bei 3,28 und 2,66 Millionen Zusehern gefragt, die Marktanteile lagen bei 12,7 und 10,3 Prozent bei allen und 7,9 und 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Informationssendungen erreichten 2,01 und 2,20 Millionen,undergatterten 8,4 und 11,2 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte man sich 5,8 und 7,9 Prozent.undverbuchten 1,96 und 1,63 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen mäßige 12,3 und 11,8 Prozent auf der Uhr. Sat.1 versuchte mitundzu punkten und sicherte sich 1,20 respektive 0,86 Millionen. In der Zielgruppe wurden 5,1 und 5,7 Prozent ermittelt. Die Showsicherte sich 1,24 Millionen Zuschauer und war bei den Umworbenen mit 0,88 Millionen in der Zielgruppe die Nummer eins in der Primetime, der Marktanteil lag bei 14,7 Prozent. Mitunterhielt man 0,56 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag – ausnahmsweise – bei mittelmäßigen 7,5 Prozent.Die Showlockte 1,08 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI, bei den Umworbenen waren 8,4 Prozent dabei. Die neue Seriebrachte 1,28 und 1,24 Millionen Zuschauer zu VOX, die Marktanteile lagen bei 6,0 und 5,7 Prozent.ließen sich 0,82 Millionen Zuschauer bei Kabel Eins nicht entgehen, das Science-Fiction-Drama, das bis 23.50 Uhr dauerte, erzielte 5,5 Prozent Marktanteil.