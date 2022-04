«Harley Quinn» bekommt einen Spin-off

US-Fernsehen

Die neue Serie wird sich um Kite Man und seine neue Geliebte drehen.

Warner Bros. Discovery-Boss David Zaslav möchte mehr aus seinem DC Universum herausholen. Deshalb wird es nun auch eine «Harley Quinn»-Spin-off-Serie mit dem Titelgeben, die bei HBO Max laufen soll. Das neue Format dreht sich um den sympathischen Außenseiter Kite Man und dessen Freundin Golden Glider.Die beiden arbeiten als Kriminelle, um ihren dummen Kauf von Noonan's, Gothams schäbigster Spelunke, zu finanzieren. Matt Oberg wird erneut die Rolle des Kite Man übernehmen, die er bereits in «Harley Quinn» verkörperte. HBO Max hat die Serie für zehn Episoden in Auftrag gegeben. Die Serie wird von den «Harley Quinn»-Mitschöpfern Justin Halpern, Patrick Schumacker und Dean Lorey sowie von «Harley Quinn»-Star Kaley Cuoco über Yes, Norman Productions produziert. Sam Register ist ebenfalls ausführender Produzent."Wir lieben die wilde und lustige Welt von «Harley Quinn» so sehr, dass wir einfach ein Spin-off machen mussten, und wer wäre besser geeignet, es in den Mittelpunkt zu stellen als der ausgestoßene Kite Man", sagte Suzanna Makkos, Executive Vice President of Original Comedy and Adult Animation bei HBO Max und Adult Swim. "Justin, Patrick und Dean haben mit Noonan's den perfekten Treffpunkt für Gotham Citys nicht ganz so feines Volk geschaffen, wo die Barbesucher nach einem langen Tag voller Chaos Dampf ablassen können.""«Harley Quinn» eröffnete eine Welt voller lustiger Möglichkeiten mit den kultigen Superhelden und Superschurken des DC-Universums", sagte Peter Girardi, Executive Vice President of Alternative Programming bei Warner Bros. Animation. "Diese Welt mit unseren Partnern bei HBO Max und DC weiter zu erforschen, wird eine Menge Spaß machen. Und nachdem wir von Poison Ivy abserviert wurden, war es das Mindeste, dass wir Kite Man seine eigene Serie geben."